Presentato il coordinamento cittadino di Forza Italia

Reduce dal Congresso del dicembre scorso, nel quale è stato eletto Matteo Agoletti quale coordinatore provinciale di Forza Italia, il partito riparte e rilancia la sua azione politica a Parma.

Nel ruolo di Coordinatrice Cittadina Agoletti ha riconfermato Laura Schianchi, da sempre in prima linea nel coinvolgimento del terzo settore, nella sussidiarietà e nelle iniziative di promozione sociale.

“ Sono soddisfatta di questa conferma che mi permette di proseguire un percorso iniziato prima del Congresso, con colleghi motivati ed entusiasti, pronti ad interagire, ciascuno nel proprio settore, per mettersi al servizio della comunità, promuovere un dialogo costruttivo con i cittadini, parlare alla gente, calarsi nei problemi delle persone. Il dialogo e l’ ascolto come basi solide di una politica vera. Credo inoltre, senza tema di smentita, che Forza Italia stia diventando sempre più attrattiva come elemento cardine della maggioranza di centro destra e da qui l’importanza di una squadra compatta e competente, capace di vincere le sfide che ci attendono.

Ecco i nomi e le deleghe del Coordinamento Cittadino: Avv. Paolo Buzzi; Avv. Donatella Bussolati per le politiche educative e diritti umani, Alfredo Stocchi alle politiche del territorio e della casa, Stefano De Matteis per l’associazionismo, il volontariato e lo sport, Ciro Verde per l’emergenza abitativa e per i quartieri, Mattia Riccò al turismo e alla cultura; D.ssa Giorgia Cocconcelli per il decoro urbano e la sicurezza, Beatrice Peronaci alle politiche sociali e al welfare. Infine il Dr.Luciano Lanati alle Politiche della Salute.

La D.ssa Giorgia Cocconcelli ricoprirà inoltre il ruolo di responsabile provinciale di Azzurro Donna, il movimento in Forza Italia a sostegno delle donne, che riconosce loro la centralità che meritano, il ruolo fondamentale svolto all’interno della famiglia e l’apporto ormai imprescindibile nel campo lavorativo e in politica.

“Mi piace evidenziare la concomitanza di questa nomina che cade proprio nei giorni della ricorrenza della Giornata della Donna – conclude la Schianchi – “Diamo così un segnale di presenza e determinazione nell’affrontare le sfide odierne che sono davvero tante, e ci impegniamo con forza nella tutela dei diritti.”

Coordinatrice Cittadina di Forza Italia Parma

Laura Schianchi