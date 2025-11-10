Chiara Zambonini firma il logo del Bicentenario del Conservatorio “Arrigo Boito”

È di Chiara Zambonini l’ideazione del logo ufficiale del Bicentenario (1826-2026) del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma. Il progetto vincitore è stato presentato domenica 9 novembre durante il Concerto inaugurale dell’anno accademico 2025-2026 al Teatro Regio.

Il logo, selezionato tra le proposte elaborate dagli studenti della Classe 5^A – sezione Grafica – del liceo artistico statale “Paolo Toschi”, guidati dal professor Marco Bottani, è stato scelto per la sua capacità di unire armonicamente tradizione e contemporaneità, con richiami alla forma del pianoforte e a un font moderno e lineare.

La commissione esaminatrice, composta dalla dirigente del Liceo, Elisabetta Botti, dal direttore del Conservatorio, Massimo Felici, e dai docenti Arnoldo Manfredi, Davide Carmarino e Ilaria Pavarani, ha inoltre assegnato il secondo premio a Sebastiano Brianti e il terzo a Chiara Fontani. Ai primi tre autori andrà una borsa di studio offerta dal Conservatorio di Parma.

Il logo accompagnerà tutte le iniziative e le comunicazioni ufficiali del Bicentenario, diventando simbolo di un percorso storico e culturale che celebra due secoli di eccellenza musicale a Parma.