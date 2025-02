Presentato il progetto “Osservatorio Nazionale sui Contratti Pubblici”

La presentazione del progetto “Osservatorio Nazionale sui Contratti Pubblici” e del II convegno nazionale intitolato “Il Codice dei Contratti Pubblici e il suo Correttivo: un bilancio di due anni di attività” – previsto a Parma il 28 marzo 2025 -, entrambi promossi da Parma Infrastrutture S.p.A. d’intesa con l’Amministrazione Comunale – sono stati gli argomenti al centro della conferenza stampa che si è svolta questa mattina, in municipio, alla presenza del Sindaco Michele Guerra, di Oberdan Forlenza Presidente della II Sezione del Consiglio di Stato, del Presidente e Amministratore Delegato di Parma Infrastrutture S.p.A. Giorgio Pagliari e dell’Assessore ai Lavori Pubblici, con delega alla Legalità del Comune di Parma, Francesco De Vanna.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Michele Guerra che ha commentato: “L’attivazione di un Osservatorio Nazionale sui Contratti Pubblici e la realizzazione del Secondo convegno nazionale sul Codice dei Contratti pubblici a Parma è un fatto importante. Ringrazio l’Avvocato Giorgio Pagliari ed il Professor Forlenza per aver messo la città al centro di un discorso legato ai contratti pubblici, con un’iniziativa che permetterà di approfondire una materia strategica e complessa, facendo di Parma un punto di riferimento a livello nazionale su queste tematiche”.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, con delega alla Legalità del Comune di Parma, Francesco De Vanna, ha dichiarato: “La realizzazione a Parma del Secondo convegno nazionale sul Codice dei Contratti Pubblici e il suo correttivo e l’attivazione di un Osservatorio Nazionale sui contratti pubblici rappresentano un risultato molto avanzato in cui Parma è protagonista. Grazie all’impegno di Parma Infrastrutture Spa e del Settore Lavori Pubblici del Comune di Parma è stato possibile concretizzare questo importante obiettivo, frutto di un lavoro di squadra”.

Oberdan Forlenza Presidente della II Sezione del Consiglio di Stato, ha rimarcato come “Parma aspiri a diventare punto di riferimento a livello nazionale sul tema degli appalti. Proprio da Parma, lo scorso anno, grazie al Primo convengo sui Contratti Pubblici, è partita l’idea di creare un Osservatorio Nazionale sui Contratti Pubblici, concretizzando un percorso a livello nazionale a cui si affianca, a livello locale, la Seconda Edizione del Convegno Nazionale sul Codice dei Contratti Pubblici e il suo Correttivo, in programma a Parma il prossimo 28 marzo”.

Il Presidente e Amministratore Delegato di Parma Infrastrutture S.p.A. Giorgio Pagliari ha dichiarato: “Il Convegno e, soprattutto, l’Osservatorio sono la dimostrazione della consapevolezza che il Personale di Parma Infrastrutture, che quotidianamente si confronta con le gare e la gestione degli appalti, ha della necessità di un aggiornamento costante e di un confronto con le esperienze altrui.

L’Osservatorio è una sfida anche organizzativa di non poco rilievo: apprezzo che il Personale abbia dato la disponibilità ad affrontarla. Naturalmente, saranno ricercate sinergie e partnership con il Comune, l’Università degli Studi e il mondo professionale e imprenditoriale, perché l’Osservatorio potrà svolgere al meglio la sua funzione grazie al pluralismo delle sensibilità e delle esperienze che le realtà indicate e altre apporteranno. Ringrazio il Sindaco e l’Assessore per il sostegno dato fin dalle prime battute ad entrambe le iniziative e il prof. Vetrò per la partecipazione.

Ringrazio, altresì, il Presidente Forlenza per il decisivo apporto offerto per la definizione di entrambe le iniziative”.

Il progetto dell’Osservatorio Nazionale sui Contratti Pubblici nasce a seguito del successo del I Convegno Nazionale sul nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023), che si è svolto il 12 aprile 2024 a Parma e ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama istituzionale, giuridico, accademico e imprenditoriale.

L’Osservatorio si pone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento quale fonte di informazione e analisi critica per gli operatori del settore mediante un sito internet dedicato agli appalti e alla contrattualistica pubblica che offrirà una raccolta di massime relative alla principale Giurisprudenza Amministrativa, di normative eurounitarie, nazionali e regionali e di approfondimenti su temi rilevanti in materia di appalti pubblici.

L’Osservatorio non si limiterà a essere un semplice collettore di contenuti: il suo scopo è quello di promuovere un approfondimento costante sulle tematiche emergenti e favorire un dibattito attivo tra i principali protagonisti del settore. Le stazioni appaltanti, le imprese, i giuristi e i tecnici avranno così la possibilità di confrontarsi e scambiare esperienze e best practices, contribuendo al miglioramento e all’evoluzione del settore.

Il Comitato Scientifico, che guiderà lo sviluppo delle attività dell’Osservatorio, è composto da personalità di grande prestigio del mondo giuridico e accademico, tra cui: Prof. Oberdan Forlenza, Presidente della II Sezione del Consiglio di Stato, Direttore Scientifico; Prof. Avv. Giorgio Pagliari, Università di Parma, Direttore Scientifico; Prof. Diego Sabatino, Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato; Prof. Raffaele Greco, Presidente della III Sezione del Consiglio di Stato; Dott. Francesco Caringella, Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato; Prof. Avv. Aristide Police, Università Luiss “Guido Carli” di Roma; Prof. Avv. Francesco Vetrò, Università di Parma; Prof. Marco Dugato, Università di Bologna.

Il Comitato Redazionale, responsabile della gestione e direzione del sito, include i seguenti membri: Ing. Albino Carpi, Codirettore Generale di Parma Infrastrutture S.p.A., Direttore Responsabile; Avv. Vincenzo Bertolini, Responsabile del Servizio Legale di Parma Infrastrutture S.p.A.; Dott. Federico Denti, Servizio Legale di Parma Infrastrutture S.p.A.; Dott.ssa Tatiana Garrubba, Servizio Legale di Parma Infrastrutture S.p.A.

A partire dal 26 febbraio 2025, il sito internet dell’Osservatorio sarà operativo in modalità provvisoria, con una visualizzazione illustrativa e semplificativa per un periodo di 7 giorni.

L’operatività ufficiale del sito inizierà il 28 marzo 2025, proprio in occasione del II Convegno Nazionale “Il Codice dei Contratti Pubblici e il suo Correttivo: un bilancio di due anni di attività”, che si terrà a Parma in collaborazione il Comune di Parma e di intesa con la Cattedra di Diritto Amministrativo dell’Università di Parma.

I lavori saranno moderati dal Prof.Giorgio Pagliari e dal Prof. Francesco Vetrò dell’Università di Parma e vedranno la partecipazione di illustri esperti del settore, quali il Dott. Filippo Patroni Griffi, Giudice della Corte Costituzionale, “La p.a. come contraente tra interesse pubblico e rispetto della concorrenza “; Avv. Giuseppe Busia, Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, “Il ruolo dell’ANAC nella contrattualistica pubblica”; Dott. Fabio Mattei, Segretario Generale del Garante dell’Autorità Privacy, “La tutela della privacy nella contrattualistica pubblica”; Prof. Oberdan Forlenza, Presidente della II Sezione del Consiglio di Stato “La tutela del lavoro e della sua sicurezza nei contratti di appalto”; Dott. Raffaele Greco, Presidente della III Sezione del Consiglio di Stato “Le novità sul project financing :ancora in cerca di capitale privato”; Prof. Diego Sabatino, Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato “Struttura e funzioni dei comitati tecnici consultivi”; Avv. Gabriella Palmieri Sandulli, Avvocato Generale dello Stato “ Le novità del correttivo e la digitalizzazione dei procedimenti; Prof. Bernardo Mattarella, Università Luiss “Guido Carli” di ,Roma, “Tendenze della codificazione dei contratti pubblici”; Avv. Francesca Ottavi, Direttore Legislazione Opere Pubbliche A.N.C.E.- titolo dell’intervento in corso di definizione; Avv. Pasquale Criscuolo, Direttore Generale e Segretario Generale del Comune di Parma.

Il convegno è inoltre in corso di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati, l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine degli Architetti e del Collegio dei Geometri della Provincia di Parma.