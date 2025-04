Presentato in Municipio il ricco programma della Festa di Liberazione 2025

Musica, immagini d’epoca, e le parole di uomini e donne che trattengono i valori della Resistenza, e che sono alla radice della Costituzione che rappresenta sostanza e futuro del nostro Paese, si alterneranno nel ricchissimo programma che la città di Parma dedica agli 80anni della Festa di Liberazione che è stato presentato dalla Sala del Consiglio Comunale del Municipio dal Sindaco Michele Guerra, dal Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto, dal Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi e dall’Assessora ai Servizi Educativi e alle Biblioteche Caterina Bonetti.

Dal 12 aprile al 14 maggio eventi e iniziative celebreranno la Resistenza, la Democrazia e la Libertà con iniziative diffuse, rispettando in maniera scientifica gli aspetti storici della memoria nell’interessante mostra curata una da ISREC “Parma Liberata” e offriranno un affresco sull’umanità del ‘900 nella collettiva d’arte curata da Parma 360 “Se questo è un uomo” entrambe a Palazzo del Governatore.

“Le celebrazioni del 25 aprile ci portano dentro l’identità politica e culturale del nostro Paese. Il momento che stiamo vivendo, in cui la libertà torna ad essere in pericolo, i valori della democrazia non sono forti e saldi come vorremmo, in cui viene anche messo in discussione il tema fondativo dell’Unione Europea ci chiama a portare il 25 aprile in piazza, a dire quanto dobbiamo al 25 aprile” ha detto il Sindaco Michele Guerra “Abbiamo presentato oggi tante attività con il desiderio di portare la Festa della Liberazione in tutta la città attraverso un palinsesto enorme che vede la partecipazione di tanti e i frutti del lavoro di un tavolo di cui Parma deve essere orgogliosa. Vorremmo che il momento bellissimo del corteo della Piazza, acquisti risonanza in tutti i quartieri, li tocchi attraverso riflessioni storiche e proposte culturali coerenti e, soprattutto, riesca ad andare incontro alle giovani generazioni con un programma che avrà nel 25 aprile la parte nucleare di un sistema molto più forte e ampio che proporrà attività per oltre un mese.”

Il Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi ha elencato l’ampio ventaglio di iniziative che vengono sempre coordinate dalla Presidenza “Per questo anniversario speciale, oltre ad un calendario particolarmente nutrito abbiamo voluto inserire piccola, ma grande novità, cioè prevedere la partenza del corteo di deposizione delle corone da Piazzale Rondani, in modo da intercettare e rendere protagonisti gli studenti dei Licei e degli Istituti che vi sono concentrati e nei vari quartieri affiancare nella cerimonia la presenza dei consiglieri comunali, che indosseranno la fascia tricolore, da classi delle scuole residenti, per concludersi, come da tradizione a Villa Braga anche con un momento musicale”.

Molti dei numerosi incontri sono dedicati alla ricostruzione di figure di riferimento di quegli anni a Parma, a percorrere insieme, anche a due ruote, itinerari cittadini vivificando la memoria dei luoghi e dei fatti del tempo e a drammaturgie capaci di rievocarli anche attraverso le emozioni come quella che porterà in scena Ottavia Piccolo, grazie ad un testo di Stefano Massini, dedicata a Giacomo Matteotti al Teatro al Parco dal 24 aprile, o I Miei Sette Figli di Alcide Cervi raccontati attraverso il suo celebre testo del 1955 in un evento curato da Paola Donati a TEATRO DUE che avrà l’accompagnamento al pianoforte di Alessandro Nidi in scena dal 25 aprile o ancora la conferenza spettacolo che il 27 aprile riporterà le voci de Le Partigiane in Oltretorrente, in Piazzale Picelli grazie al Centro Studi Movimenti.

“Si è lavorato molto sul coinvolgimento delle nuove generazioni” ha confermato l’Assessora ai Servizi Educativi e alle Biblioteche Caterina Bonetti “in tutti gli spazi delle biblioteche sarà proposta una selezione di opere legate al tema della Resistenza e della Liberazione. In particolare poi la mostra di fotografie di Giancarlo Ilari, curata dalla figlia Raffaella, ci permetterà di raccontare il clima che si respirava in città in quegli anni, la storia comune, che si intreccia con quella con la S maiuscola e che tanto può trasmettere dello spirito della nostra città, in particolare alle nuove generazioni, che saranno inoltre coinvolte – grazie al lavoro di LED con alcune classi delle scuole superiori e ISREC – in attività di guide ai luoghi della Resistenza parmigiana”.

Giovedì 24 aprile le deposizioni delle corone nei quartieri saranno curate dalla Presidenza del Consiglio Comunale con il coinvolgimento dei Gruppi consiliari del Comune di Parma e con la partecipazione delle scuole primarie di secondo grado e i rappresentanti del Laboratori di Quartiere, mentre venerdì 25 aprile le storiche Bandiere delle Brigate Partigiane, che attraversarono la città nel giorno della Liberazione, sfileranno in corteo portate dai ragazzi delle Scuole Superiori accompagnati dal Gonfalone e dal Presidente della Provincia di Parma.

Venerdì 25 aprile la città arriverà in corteo in Piazza Garibaldi alle11.00 per i saluti del Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi, le orazioni ufficiali del Sindaco del Comune di Parma Michele Guerra, del Presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda, del Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti Sebastiano Roti e di Nicola Maestri in rappresentanza delle Associazioni Partigiane e gli interventi della storica Isabella Insolvibile e del giornalista Marco Damilano fino al suono dei rintocchi solenni della campana della Torre Civica per un finale in musica con l’esibizione del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi.

La tradizionale festa in musica, ad ingresso libero e gratuito, della sera del 25 aprile si aprirà alle 19 quando saranno sul palco della piazza giovani musicisti che, risultati vincitori del contest LIBERAMUSICA promosso in collaborazione da Musicom. Sarà un debutto importante che vuole rendere protagoniste le nuove generazioni dei momenti significativi della città. La piazza della Liberazione ballerà poi, tutta insieme, con un mito della canzone parmigiana, con i brani de Gli Antonio Benassi.

Saranno due interpreti al femminile che faranno partire la seconda parte del concertone. Vale Lp e Lil Jolie: giovanissime ed interessanti esponenti della nuova ondata di pop italiano proporranno il loro sound dove si combinano elementi hip hop e cantautorali, riferimenti alla cultura popolare e influenze soul, R&B e funk e brani con un approccio narrativo alternativo e onesto.

Il suo ultimo album, appena uscito, si chiama Futuri possibili e sarà Franco 126 a proseguire la corposa proposta musicale della Piazza di Parma per l’80esimo della Liberazione. Oltre quattro ore di musica che si chiuderanno con il suo racconto di amore e destini, di un quotidiano che appartiene a tutti e che sarà ascoltato attraverso valzer, ritmi trap, fino ad arrivare alle ballate e alle più classiche canzoni d’autore della tradizione italiana. Uno dei top dj d’Italia Claudio Di Rocco accompagnerà la fine di una lunga festa di musica per tutti e tutte curata dal Comune di Parma, in collaborazione con Caos organizzazione spettacoli e ARCI Parma che partirà alle 19 fino alle 01 a.m. ad ingresso libero gratuito.

“Abbiamo raccolto un programma di grande interesse” ha concluso il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto “ insieme agli incontri storici, alle proposte nei cinema e nei teatri in Piazza avremo un concerto in forma estesa che, in maniera anche un po’ simbolica, è aperto alle realtà culturali e musicali della città. E’ stata infatti costruita una sorta di vetrina dei talenti locali attraverso una competizione tra band, che ha visto ne Il Punto della Piazza dell’Assessorato alla Comunità Giovanile lo snodo di coinvolgimento ed il Circolo Colombofili come sede delle selezioni. Consegneremo il palco della Piazza anche a Gli Antonio Benassi, come riconoscimento di una storia ventennale sulla scena musicale cittadina. Insieme agli artisti nazionali Vale Lp e Lil Jolie, Franco 126 e Claudio Di Rocco abbiamo voluto realizzare una lunga e variegata festa di musica, elemento che ha caratterizzato la Festa della Liberazione 80 anni e che vorremmo coinvolgesse tutta la città anche quest’anno”.