Presentazione del libro di Antonio Mumolo “Non esistono cause perse” alla Fondazione Arta

La Fondazione Arta, fedele alla sua missione di offrire uno spazio di elaborazione politica e culturale, ospiterà domani, 30 ottobre 2025 alle ore 18e30 nella sala omonima in Via Treves 2 a Parma, la presentazione del libro di Antonio Mumolo “Non esistono cause perse”. A dialogare con l’autore sarà Dayla Briganti, avvocata, attivista e membro della Fondazione Arta.

Fondatore dell’associazione Avvocato di Strada, di cui racconta la storia in questo libro, Mumolo è legale di riferimento della CGIL di Bologna per questioni di diritto del lavoro, diritto dell’immigrazione e asilo politico. E’ socio fondatore e attivista dell’associazione Amici di Piazza Grande Onlus e socio fondatore e Presidente della Asssociazione Bologna Kurdistan. Nel 2001 ha vinto il Premio Nazionale del Volontariato dalla Fondazione Fivol e nel 2009 il Premio “La Vela Latina” e nel 2013 il Premio Cittadino Europeo assegnato dal Parlamento Europeo.