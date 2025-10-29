Quotidiano online di Parma

Presentazione del libro di Antonio Mumolo “Non esistono cause perse” alla Fondazione Arta

di Andrea Marsiletti

La Fondazione Arta, fedele alla sua missione di offrire uno spazio di elaborazione politica e culturale, ospiterà domani, 30 ottobre 2025 alle ore 18e30 nella sala omonima in Via Treves 2 a Parma, la presentazione del libro di Antonio Mumolo “Non esistono cause perse”. A dialogare con l’autore sarà Dayla Briganti, avvocata, attivista e membro della Fondazione Arta.

Fondatore dell’associazione Avvocato di Strada, di cui racconta la storia in questo libro, Mumolo è legale di riferimento della CGIL di Bologna per questioni di diritto del lavoro, diritto dell’immigrazione e asilo politico. E’ socio fondatore e attivista dell’associazione Amici di Piazza Grande Onlus e socio fondatore e Presidente della Asssociazione Bologna Kurdistan. Nel 2001 ha vinto il Premio Nazionale del Volontariato dalla Fondazione Fivol e nel 2009 il Premio “La Vela Latina” e nel 2013 il Premio Cittadino Europeo assegnato dal Parlamento Europeo.

