Presentazione del libro di Franco Ferrari “Indagine su Picelli. Fatti, documenti, testimonianze”

La vita di Guido Picelli è legata indissolubilmente ai giorni delle barricate di Parma del 1922, quando i quartieri popolari della città fermarono le squadre fasciste guidate da Italo Balbo e altri importanti ras, ma le vicende politiche del deputato parmense sono andate ben oltre, attraversando i drammi e le speranze politiche degli anni Venti e Trenta, fino alla morte, avvenuta il 5 gennaio 1937 in terra di Spagna. Sull’ultima fase della sua vita, quella che lo vede fuggire dall’Italia fascista e attraversare l’Europa, muovendosi tra Francia, Belgio, Unione Sovietica e Spagna, molte sono state ricostruzioni storiche, basate per lo più su informazioni frammentarie o su vere e proprie leggende.

Da poche settimane è uscito un importante volume intitolato significativamente Indagine su Picelli. Fatti, documenti, testimonianze (Youcanprint, 2013, pp. 236, € 20). L’autore è Franco Ferrari, studioso di storia politica, redattore di “Transform! Italia” e membro del Working Group per l’Europa centro-orientale del Party of European Left. Il suo libro si propone di approfondire la conoscenza degli ultimi anni di Picelli, soprattutto la fase della sua permanenza a Mosca, con i complessi rapporti con il Comintern e la sorveglianza dell’NKVD, la polizia politica sovietica, e le successive traversie a Parigi e in Spagna.

In appendice l’autore pubblica una consistente e interessante mole di documenti inediti o pubblicati solo parzialmente. Queste fonti consentono di chiarire non solo i suoi rapporti con i dirigenti del Partito comunista ma anche le vicende legate alla sua morte, sulla quale, negli ultimi anni, sono state diffuse varie teorie, più o meno confuse.

Indagine su Picelli di Ferrari sarà presentato a Parma in anteprima nazionale, Giovedì 8 Giugno, alle 18, in Piazzale Picelli, a cura dell’Associazione italiana combattenti volontari antifascisti in Spagna, Centro studi movimenti e Barrique Piazzale Picelli. Insieme all’autore dialogheranno lo storico Fiorenzo Sicuri, a cui si deve una fondamentale biografia di Picelli edita alcuni anni fa (Il guerriero della rivoluzione, 2010), Alberto Bonora, presidente di Aicvas Parma, e lo storico William Gambetta, curatore di una raccolta di scritti e discorsi di Picelli uscita nel 2021.

Per ogni informazione scrivere a: centrostudimovimenti@gmail.com