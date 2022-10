Presentazione del libro “Terra sorella” di Dmitrij Strocev all’Auditorium dei Voltoni del Guazzatoio

Presentazione del volume Terra sorella di Dmitrij Strocev, il 12 ottobre 2022 alle ore 16.00, all’Auditorium dei Voltoni del Guazzatoio nel Complesso Monumentale della Pilotta.

L’incontro con Dimitrij Strocev è una testimonianza in poesia e racconti della Bielorussia che protesta, della guerra in Ucraina e del rapporto tra le culture slave, ma è soprattutto una riflessione più ampia sul senso della protesta e della resistenza, anche e soprattutto artistica, al male in tutte le sue forme ed emanazioni passate e presenti.

Dmitrij Strocev (Minsk, 1963) è una delle voci attuali più rilevanti della letteratura bielorussa in lingua russa. Architetto di formazione, è poeta, interprete, saggista, editore. Da tre anni organizza a Minsk il festival Pamezhzha (Confine), uno spazio in cui si incontrano e dialogano le molteplici espressioni della cristianità. È autore delle raccolte poetiche Uva, Bottiglie di luce, Giornale, Passo e Grandi poesie e piccoli poemi, tradotte in varie lingue. Ha scritto la sceneggiatura del film Gratitudine del regista Maksim Jakubson.

Ha pubblicato sulle riviste “Arion”, “Air”, “Volga”, “Interpoesia”, “Zinzi ver”, “UFO”, “Nuovo Mondo”, e su numerose antologie. È autore di otto raccolte di poesia e due CD di canti e danze da lui eseguite. Insieme a Elena Frolova ha realizzato il progetto multimediale “Poor songs” (2002). È organizzatore del Festival internazionale di poesia “Time and Place” (Minsk 1995, 1996) e co-curatore (con D. Gatineau, D. Davydov e Alexander Rodionov) del Festival Voice (Mosca, 2005- 2017). Dirige il progetto letterario ed editoriale “Nuove bottiglie”, editore dell’alma nacco e della collana poetica “Scuola di Minsk”. È membro dell’Unione degli scrittori bielorussi. Sue poesie sono state tradotte in bielorusso, inglese, ebraico, italiano, ucraino, francese, tedesco e svedese. Vive a Minsk

La curatrice e traduttrice Giulia De Florio insegna Lingua e cultura russa aIl’Università di Modena e Reggio Emilia. Ha insegnato Lingua e Letteratura russa presso le università di Firenze, Macerata, Milano, Parma, Viterbo. Si occupa di letteratura russa per l’infanzia e poesia cantata. Traduce e collabora con varie case editrici. È membro di Memorial Italia. Nel 2021 ha pubblicato per Valigie Rosse la raccolta di poesie di Dimitrij Strocev Terra sorella.

Interverrà la direttrice della Biblioteca Palatina Paola Cirani.

Sarà presente la curatrice dell’edizione Giulia De Florio.