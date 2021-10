Presentazione di 2 libri del giornalista sportivo Giampiero Vigorito all’Antica Farmacia di San Filippo Neri

Doppia presentazione all’Antica Farmacia San Filippo Neri in vicolo S. Tiburzio 5, mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre.

Il giornalista Giampiero Vigorito presenterà, nella serata di mercoledì, il suo libro “Leggende Olimpiche: i 100 momenti cruciali che hanno infiammato i Giochi Olimpici“, mentre giovedì presenterà: “Raistereonotte. Il programma notturno di Radio Rai nel periodo dal 1982 al 1995”.

Mercoledì 27 ottobre, alle 18.30, presentazione di “Leggende Olimpiche: i 100 momenti cruciali che hanno infiammato i Giochi Olimpici“. L’autore dialogherà con Fausto Desalu, campione olimpico della staffetta 4X100 metri ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, il suo allenatore Sebastian Bacchieri e il giornalista Francesco Monaco. Nato da una serie di podcast che l’autore Giampiero Vigorito ha curato per Rai Radio3 in occasione dei Giochi di Londra 2012, di Rio 2016 e di recente per le Olimpiadi giapponesi, il libro ripercorre le 100 imprese sportive dei più celebri atleti delle gare olimpiche. Il volume è contrassegnato dalla prefazione del telecronista Sandro Fioravanti ed il contributo di storiche firme del giornalismo sportivo.

Giovedì 28 ottobre, alle 18, presentazione di “Raistereonotte. Il programma notturno di Radio Rai nel periodo dal 1982 al 1995”. Vigorito sarà affiancato dal giornalista Piergiorgio Pettenati e dalla conduttrice radiofonica Simonetta Collini. L’autore ha dato vita ad un libro che racconta il programma radiofonico che ha contraddistinto più di una decade e che tuttora è il punto di riferimento transgenerazionale di moltissimi ascoltatori. Un suono accompagnato da una coda di ricordi e suggestioni che sono entrate nell’immaginario collettivo di milioni di italiani e che ha fatto delle loro notti una dimensione dell’anima. Il volume è contraddistinto dall’introduzione di Carlo Massarini, e dai contributi dei collaboratori storici e dalle testimonianze dei vip del mondo della musica e dello spettacolo: da Ligabue a Baglioni, da Bennato ad Arbore.

Giampiero Vigorito: inizia la sua carriera giornalistica nel 1977, quando entra come collaboratore nella rivista musicale Popster, allora diretta da Carlo Massarini. Per molti anni, dal 1983 al 1994, ha condotto Stereonotte, il programma notturno di Radio Rai. Ha lavorato anche in network radiofonici come “Radio Kiss Kiss” e “Radio Città Futura”. Nel 1981 è stato coautore per L’Enciclopedia del Rock di Teti Editore, ha pubblicato il libro Genesis con la Gammalibri nel 1982 e ha collaborato a La Grande Enciclopedia di Rockstar del 1987. Dal 1994 al 2001 ha diretto il mensile musicale Rockstar. In televisione è stato ospite di Quelli della Notte e ha collaborato ai testi per i programmi di Renzo Arbore DOC Offerta Speciale e International DOC Club.

Dal 2001 ha presentato sulle tre reti radiofoniche della Rai trasmissioni come “Radiouno Music Club”, “Zona Cesarini”, “Storyville”, “Fuochi”, “Baobab”, “Prima del Giorno”, “File Urbani” e, di recente, “Passioni” e “Vite Che Non Sono La Tua”. Nel 2012, in occasione delle Olimpiadi di Londra, ha scritto e condotto su Radio3 in 20 puntate il programma quotidiano “Leggende Olimpiche”; esperienza ripetuta due anni dopo con un ciclo di trasmissioni questa volta dedicato ai Mondiali di Calcio in Brasile intitolato “Leggende Mondiali”. Anche nell’estate del 2016, a ridosso delle Olimpiadi di Rio, ha ripreso il suo format “Leggende Olimpiche” su Radio3 in un nuovo ciclo di 16 puntate. Nel 2008 ha pubblicato per la Coniglio Editore il libro “Burt Bacharach – The Book of Love”. Nel 2014 ha curato il libro “Xena Tango – Le Strade del Tango da Genova a Buenos Aires” all’interno di un progetto musicale realizzato da Roberta Alloisio, il bandoneonista argentino Walter Ríos e il premio Oscar Luis Bacalov, pubblicato dall’etichetta Compagnia Nuove Indye.

Dal 2013 è docente del Master in critica giornalistica (cinema, teatro, televisione, musica) dell’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma.