Presentazione di Arturo e la casa dei sogni a “La Galleria”

La magia della fiaba prende vita: venerdì 19 la

L’Associazione Arcimboldo è felice di annunciare un evento speciale: venerdì 19 settembre alle ore 18, presso “La Galleria” (via Emilia Est 7B, Parma), sarà presentata al pubblico la fiaba Arturo e la casa dei sogni, scritta da Alice Atzeni insieme a Cosimo Gigante e pubblicata da Cleup Editore.

La fiaba, che presto sarà disponibile nelle librerie, non è soltanto un racconto da leggere e custodire, ma anche un testo che ha già trovato riconoscimento nel mondo accademico: sarà infatti adottata come riferimento per l’esame di Letteratura per l’infanzia presso l’Università di Reggio Emilia (UNIMORE).

Il percorso di valorizzazione non si ferma qui:

il 1° ottobre, presso l’Università di Parma, Arturo e la casa dei sogni sarà al centro di una lezione con analisi critica della fiaba, un momento di approfondimento rivolto agli studenti di Scienze dell’Educazione;

nel 2026, l’opera sarà inoltre recensita dalla rivista Pagine Giovani, una delle più prestigiose testate di settore (rivista di classe A).

La presentazione del 19 settembre sarà un’occasione per incontrare gli autori, scoprire la genesi della storia e riflettere sul valore educativo e simbolico delle fiabe. Un momento di comunità e condivisione che conferma l’impegno di Arcimboldo nel promuovere cultura, creatività ed educazione attraverso il linguaggio narrativo.

Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa serata speciale, all’insegna dell’immaginazione e della bellezza delle parole che sanno unire grandi e piccoli.