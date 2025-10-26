Presentazione di “Lago Santo” di Valerio Varesi a Fontevivo

Domenica 26 ottobre alle 17.30 presso la Sala del Duca nell’Abbazia di Fontevivo Valerio Varesi presenta il suo nuovo noir, la diciottesima indagine dell’ormai celebre Commissario Soneri: “Lago Santo” (edito da Mondadori), ambientato tra Parma e il lago più iconico dell’appennino parmense. Un luogo che viene descritto con precisione e senso poetico, e che, come il silenzio che lo circonda, avvolge il lettore in una trama avvincente.

Soneri in questa indagine affronta l’ambiente dell’estrema destra, scavando sia nelle pieghe nostalgiche che nelle nuove mire affaristiche di una politica che, a 360° , sempre meno è rivolta agli interessi reali dei cittadini.

Come spesso sostiene l’autore, il giallo è un genere che permette di parlare della società e della sua evoluzione, o involuzione.

L’incontro, organizzato dal Comune di Fontevivo e dalla Biblioteca Comunale “Vanda Negri” sarà introdotto da Mariavittoria Rusca, Sindaco di Fontevivo.

A dialogare con l’autore sarà il bibliotecario Alberto Padovani.