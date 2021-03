Presentazione di “Pedemontana in Giallo”: Giovedì 1 Aprile alle 10 in videoconferenza su Google Meet

Dal 5 aprile al 29 maggio, i comuni della Pedemontana si tingeranno di giallo, con eventi online gratuiti che avranno per protagonista il genere letterario dedicato al crimine.

La rassegna “Pedemontana in giallo”, organizzata dalle Biblioteche dei Comuni della Pedemontana (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo) con il contributo della Regione Emilia-Romagna, verrà presentata in diretta Facebook sulla pagina dell’Unione Pedemontana Parmense nella mattinata di giovedì 1° aprile alle ore 10 e prevede videoincontri con affermati giallisti come Valerio Varesi, Luca Farinotti, Gianluca Morozzi e i giovani emergenti Lorenzo Calderoni, Riccardo Zinelli e Sara Cocconi.

A intervistare gli autori saranno Leandro Del Giudice e Barbara Pelosi, mentre Morozzi sarà al centro di un videoracconto realizzato dal regista Emanuele Valla. La rassegna avrà inoltre come prologo un gioco online, modello escape room, nel quale i partecipanti, guidati da attori, dovranno risolvere enigmi e superare prove di logica.

A Traversetolo, “Pedemontana in Giallo” toccherà anche il mondo della scuola, con letture dell’attore Piergiorgio Gallicani e un incontro con lo scrittore e sceneggiatore Giampiero Rigosi.