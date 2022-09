Presentazione progetto “Emilia Bike Experience” al Salone del Camper

È in programma giovedì 15 settembre, alle 10.30, nella Sala Agorà del Salone del Camper la presentazione del progetto “Emilia Bike Experience”. Interverranno: Cristiano Casa, Presidente di VisitEmilia; Lorenzo Lavagetto, Vicesindaco del Comune di Parma con delega al Turismo.

“Emilia Bike Experience” è un progetto di promozione del cicloturismo nei territori delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Cofinanziato da Destinazione Turistica Emilia attraverso il “PTPL 2022 – Ambito 2 – Iniziative di promozione turistica di interesse locale”, coinvolge un partenariato di 12 Enti Locali. Ente Capofila è il Comune di Parma.

Tra gli obiettivi del progetto, vi sono quelli di cogliere le opportunità offerte dalle tendenze in forte crescita del settore bike, attraverso azioni di comunicazione e promozione dell’offerta e degli itinerari cicloturistici del territorio. La bicicletta, infatti, è un mezzo ideale per andare alla scoperta dei luoghi, per apprezzare le eccellenze e le bellezze di un territorio come quello di Emilia. Tutto questo, attraverso i tanti itinerari oggi percorribili, adatti a tutte le esigenze dei possibili biker: dai paesaggi attraversati dalle Ciclovie dei Parchi del Ducato, ai percorsi enogastronomici della Food Valley Bike e della Gravel Gourmet, dai luoghi della cultura attraversati dalla Via Francigena, dai percorsi Pedalart e dall’Anello di Ca’ del Vento sulle colline reggiane di Albinea, per spingersi fino ai paesaggi mozzafiato sul Fiume Trebbia nel Piacentino, oppure raggiungere l’alto Appennino con l’Alta Via Parma MTB e sui percorsi dell’Appennino Reggiano Bike.

Glie enti che aderiscono al progetto sono: Comune di Parma, Parchi del Ducato, Unione Pedemontana Parmense, Comune di Montechiarugolo, Comune di Fornovo, Comune di Sorbolo Mezzani, Comune di Colorno, Comune di Roccabianca, Comune di Busseto, Comune di Travo, Comune di Albinea, Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano.