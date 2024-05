Presi i ladri di bicicletta, ma il proprietario non è stato ancora individuato

Nel pomeriggio di venerdì 10 maggio, con una chiamata alla Centrale Operativa dei Carabinieri, un cittadino segnalava due uomini che stavano armeggiando vicino a una bicicletta in via Verdi, nelle adiacenze della Pilotta.

Sul posto è stata inviata una gazzella della sezione radiomobile della Compagnia di Parma che individuava i due soggetti segnalati, in sella alla bicicletta, che pedalavano spediti in direzione della Stazione.

Prontamente bloccati, sono stati accompagnati in caserma per gli accertamenti del caso, a seguito dei quali è stato appurato che i due non erano i legittimi proprietari della bici.

La bicicletta è stata recuperata e, attualmente, è custodita alla Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente in strada delle Fonderie in attesa della restituzione al legittimo proprietario, che al momento non è ancora stato individuato.