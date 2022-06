Presidio FISI davanti all’ospedale contro il taglio agli stipendi

La FISI in collaborazione con altre sigle sindacali, mercoledì 8 giugno dalle ore 11 alle ore 17 inizierà il presidio davanti all’ingresso dell’AOU di Parma, in Via Gramsci.

Un presidio quanto mai necessario, per contrastare l’ipotesi di taglio agli stipendi degli infermieri, OSS e personale sanitario, dopo due anni e mezzo di pandemia.

Quante più sigle saranno presenti, tanto meglio sarà per i lavoratori, perché la tutela dei lavoratori deve andare oltre la sigla sindacale. Il FISI non accetterà categoricamente che il nuovo CCNL, comparto SANITA’, ormai in fase di stesura, possa essere impiegato come “parafulmine”.

Tutti i dipendenti dell’AOU di Parma hanno fronteggiato al meglio l’emergenza sanitaria Covid-19, diversi hanno pagato con la vita, pertanto non eroi ma professionisti integerrimi che devono avere la giusta valorizzazione e la giusta retribuzione.

Si andrà avanti ad oltranza perché siamo stanchi delle chiacchiere, con 2 pesi e 2 misure, oggi pretendiamo i fatti dall’ AOU di Parma.

La Segreteria Provinciale FISI Parma

Dario Di Marcoberardino