Presidio del centrodestra su Svoltare, Officina Popolare: “Lunedì ci saremo anche noi e vigileremo nel caso le forze reazionarie e fasciste escano alla scoperto”

Lunedì 18 dalle ore 16 si terrà un presidio delle destre in piazza Garibaldi (leggi), in relazione alla fastidiosa vicenda riguardante Svoltare Onlus, ma molto più probabilmente diventerà per loro occasione di esercitare una pressione muscolare sulla politica e sulla popolazione cittadine, in un momento più che mai critico.

Anche noi ci saremo, coerentemente con quanto svolto finora, per esercitare il diritto/dovere di tutte/i alla vigilanza democratica in ogni occasione in cui forze reazionarie e fasciste escano allo scoperto.

Ci saremo per smascherare lo sciacallaggio politico e ricordare gli sfaceli compiuti dalle destre al governo e i guasti prodotti dai decreti sicurezza sulle vite di tante e tanti, anche ai danni della popolazione italiana nei suoi diritti a manifestare il dissenso.

Officina Popolare Parma