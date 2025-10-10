“Previdenza complementare: il Fondo Espero”, incontro pubblico promosso da Cgil Parma

l mondo della conoscenza è accanto ai lavoratori e alle lavoratrici fino alla pensione. La FLC CGIL Parma organizza un incontro sul tema della previdenza complementare per il personale della scuola, docenti e ATA a tempo determinato e indeterminato, per parlare del Fondo Espero, di come e perché aderire e del consenso informato.

L’evento è in programma per il prossimo mercoledì 15 ottobre, alle ore 14.30, nel Salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma, in via Casati Confalonieri, 5/A.

Gli interventi di Pierfrancesco Minnucci, della Segreteria regionale FLC CGIL, e diManuela Calza, dellla Segreteria nazionale FLC CGIL, saranno coordinati da Tamar a Campanile, della Segreteria FLC CGIL Parma.

Sarà possibile seguire l’incontro anche da remoto a questo link: https://us06web.zoom.us/j/82686616989.