Priamo Bocchi (FdI): “Più attenzione alle politiche sul benessere animale”

Le politiche sul benessere animale in questi anni sono state assai deficitarie e hanno evidenziato scarsa attenzione e sensibilità da parte della sua responsabile e dell’amministrazione comunale tutta. Il rapporto con le associazioni è stato scarso e poco collaborativo. In futuro bisognerà invertire la rotta e far recuperare alla cittò il terreno perduto. L’Ufficio benessere animale dovrà assumere un ruolo più centrale diventando non solo uno sportello “anagrafe” ma essere aperto al cittadino nella risoluzione dei problemi sociali e di convivenza inerenti gli animali a 360 gradi. Va recuperato il rapporto e favorita la partecipazione delle associazioni di volontari, oggi viste come un ostacolo più che un’opportunità. Oltre alle manutenzioni strutturali di canile, gattile e delle aree cani, da anni trascurate, riteniamo improrogabile intervenire con altre azioni concrete.

Bisognerà favorire la messa in rete delle associazioni con il canile e il gattile in modo da facilitare le adozioni oltre che attuare un progetto di adozioni a distanza per cani e gatti. Altra cosa fondamentale sarà garantire la presenza di un responsabile adeguatamente formato che segua le problematiche delle colonie feline e istituire un numero unico al quale cittadini e volontari si possano rivolgere per segnalazioni, richieste di interventi, cani ritrovati, ecc. Dovrà inoltre essere consentito l’ingresso degli animali d’affezione nei dormitori e creato un fondo di aiuto e sostegno alle spese per animali di persone in difficoltà economica.

Segnaliamo poi che tra pochi mesi sarà necessario rinnovare il bando per l’affidamento del Polo Animali: non appena insediata, la nuova amministrazione comunale dovrà attivarsi per consentire la partecipazione alle associazioni che ne abbiano i requisiti e accertarsi che i servizi veterinari interni siano adeguati e continui.

Priamo Bocchi – Candidato sindaco Fratelli d’Italia