Priamo Bocchi sarcastico e pungente sul dibattito in giunta sulla Cena dei Mille

E’ sarcastico e pungente il post del capogruppo di FdI Priamo Bocchi in merito al dibattito interno alla maggioranza tra chi vuole riproporre la Cena dei Mille nella sua formula consolidata e chi (il Pd) vorrebbe apportare delle modifiche giudicandola un evento troppo elitario.

Bocchi sintetizza così la situazione:

“Cena dei Mille, riunione di Giunta

– Quindi cosa facciamo? Salta tutto?

– Calma Marco, io dico solo che La cena dei mille così com’è è un ricchi contro poveri… è elitaria… poco inclusiva… uno schiaffo alla denutrizione mondiale…

– Caterina, ma cosa c’entra la fame nel mondo? Abbiamo già prenotazioni e richieste da ogni parte del mondo…

– Sì ho capito ma tutti quegli chef stellati… il biglietto a 100 euro…

– Ma è un’iniziativa a scopo benefico e di promozione della città…

– Va beh, ma sai, noi del PD siamo già accusati di essere quelli delle ztl, di Capalbio, da salotto… da tartine al caviale… Non possiamo almeno chiamare Guerrino a fare la trippa?

– Ma quale Guerrino e Guerrino… quale trippa…

– Cotiche e fagioli a prezzo fisso?

– Ma dai Caterina, siamo seri…

– Chiamiamo Pagliari e Romanini a friggere la torta fritta allora… anche Bonaccini… in San Leonardo magari…

– Sì, così ci rubano le posate prima ancora di apparecchiare…

– Scusate se intervengo ma credo che si debba dare all’evento una connotazione diversa all’interno di una chiave valoriale che non divida tra privilegiati che magnano e poveracci che stanno a guardare…

– Lorenzo, dobbiamo raccattare su della pila e fare una cosa bella che dia lustro e prestigio alla città…

– Che poi io sarei anche per finirla col passaggio della Mille Miglia… tutti questi ricchi annoiati che sfrecciano con le loro auto storiche…

– Sì, vero! E pure euro 0 con scarichi che sputano fuori della Co2 a manetta che ci fa sballare tutti i conti della neutralità carbonica che poi ci tocca prolungare il blocco ai diesel euro 5 e col cazzo che raggiungiamo la neutralità climatica…

– Gianluca, ti prego, non ti ci mettere anche tu…

– Che poi a ben vedere anche il Parmigiano Reggiano e il Culatello sono prodotti elitari… meglio il Reggianito argentino e la cicciolata… o la mortadella… a proposito Prodi l’avete invitato?

– Sentite, ora basta. Ne ho piene le scatole. La cena dei mille si farà. Magari coi piatti di carta e le posate di plastica ma si farà.

– Ma sei matto Michele? Ma lo sai quanti alberi bisogna tagliare per far su un tovagliolo? E che la plastica poi va tutta negli oceani e mi fa su un casino che le tartarughe fanno contatto col rinoceronte africano e magari tra 2 milioni di anni la temperatura della terra potrebbe salire di mezzo grado? All’orso polare non ci pensa nessuno?

– Gianluca, ti prego, finiscila. Poi abbiamo mica il termovalorizzatore? Cacciamo tutto dentro e bon. Sentiamo Iren…

– Lascia stare Iren per l’amor di Dio… ho un’idea: potremmo fare qualcosa di più sobrio… la Merenda dei cinquecento… pane, burro e marmellata come ai vecchi tempi… al limite due uova sbattute e du cipollotti… apparecchiamo in viale Vittoria…

– Io avrei la soluzione! Facciamo la cena dei mille ma a base di tomacche del Burundi di Maison Parma… Al limite chiamiamo Tassi Carboni a fare le pizze…

– Ecco la cazzata. Daria, ti prego non ti ci mettere anche tu… sentite, ora basta. Facciamo così… facciamo un bel bando per un percorso partecipativo e vediamo cosa vien fuori… Avvisate voi Spigaroli?

– Michele, Spigaroli si è buttato nel Po. I sommozzatori lo stanno ancora cercando.

(Sipario)