Prima Edizione del Concorso “Porcino in Cucina”: evento alla 49ª Fiera del Fungo di Borgotaro  

Amanti dei sapori autunnali e maghi ai fornelli, preparate i coltelli e accendete la fantasia! Il Comitato della Sagra del Fungo di Borgotaro è lieto di annunciare la Prima Edizione del concorso nazionale “Porcino in Cucina“, nell’ambito della 49esima Fiera del Fungo Porcino IGP di Borgotaro (PR). Un’occasione unica per celebrare il pregiato fungo porcino IGP, eccellenza gastronomica del territorio.

Un invito a tutti gli chef e gli appassionati di cucina

Che siate professionisti affermati o cuochi casalinghi, il concorso “Porcino in Cucina” è aperto a tutti coloro che amano le sfide e desiderano mettere alla prova la propria creatività culinaria, utilizzando il pregiato fungo porcino di Borgotaro. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 luglio 2024.

Come partecipare

Gli aspiranti concorrenti potranno inviare la propria ricetta, corredata da una foto del piatto e dai moduli di partecipazione, via email a info@sagradelfungodiborgotaro.it o su WhatsApp al +39 329 3855924.

Una giuria di esperti e premi esclusivi

Le 10 ricette che otterranno il maggior numero di “mi piace” sui social saranno valutate da una giuria di esperti composta da chef rinomati, rappresentanti del Consorzio Fungo IGP di Borgotaro e membri del Comitato della Sagra del Fungo di Borgotaro.

La premiazione avverrà il 21 settembre 2024 durante uno speciale Show Cooking. Il vincitore avrà l’onore di vedere la propria ricetta cucinata da uno chef e riceverà un’opera d’arte dell’artista Debora Giliotti. Inoltre, la ricetta vincitrice sarà pubblicata su giornali di rilievo e sul sito ufficiale della Sagra.

Un libretto ricettario per celebrare i sapori del territorio

Tutte le migliori ricette saranno raccolte in un esclusivo libretto ricettario, disponibile per l’acquisto, e pronto a portare nelle vostre case la magia del fungo porcino di Borgotaro.

Un’occasione per celebrare la cultura gastronomica

“Il concorso ‘Porcino in Cucina’ è un’iniziativa nata per celebrare il fungo porcino di Borgotaro IGP e la sua importanza per il nostro territorio” – dichiara il Presidente del Comitato della Sagra del Fungo di Borgotaro – “Siamo entusiasti di invitare tutti gli appassionati di cucina a partecipare e a scoprire la versatilità di questo straordinario prodotto”.

Non perdete questa occasione unica di celebrare il gusto e la tradizione!

Per maggiori informazioni e per scaricare i moduli di partecipazione, visitate la pagina dedicata al concorso: