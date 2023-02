Primarie nazionali nei circoli Pd di Parma: Bonaccini in vantaggio. Segue Schlein. Dati parziali

Si sono svolte oggi le elezioni primarie in alcuni circoli del Pd della provincia di Parma riservate agli iscritti al partito.

I due candidati più votati a livello nazionale si sfideranno a fine alle primarie del 26 febbraio aperte a tutti i cittadini.

A Parma è al momento in vantaggio Stefano Bonaccini.



Parma – Circolo Polesine – Zibello

Cuperlo: 0

Schlein: 2

Bonaccini: 0

De Micheli: 0

Bianche: 0

Votanti: 2

Parma – Circolo Roccabianca

Cuperlo: 0

Schlein: 1

Bonaccini: 6

De Micheli: 1

Bianche: 0

Votanti: 8

Parma – Circolo Compiano

Cuperlo: 0

Schlein: 0

Bonaccini: 12

De Micheli: 4

Bianche: 0

Votanti: 16

Parma – Circolo Parma Montanara

Cuperlo: 3

Schlein: 12

Bonaccini: 16

De Micheli: 1

Bianche: 0

Votanti: 32

Parma – Circolo Parma Cittadella

Cuperlo: 14

Schlein: 12

Bonaccini: 9

De Micheli: 2

Bianche: 0

Votanti: 37

Parma – Circolo Parma Vigatto

Cuperlo: 1

Schlein: 0

Bonaccini: 1

De Micheli: 0

Bianche: 0

Votanti: 2

Parma – Circolo Borgotaro

Cuperlo: 4

Schlein: 7

Bonaccini: 25

De Micheli: 4

_____

PD. CONGRESSO, ECCO RISULTATI PARZIALI VOTO ISCRITTI NEI CIRCOLI DIVISI PER REGIONI

(DIRE) Roma, 4 feb. – Congresso Pd, ecco i risultati parziali del voto per il segretario – diffusi dal Comitato per Stefano Bonaccini – da parte degli iscritti nei circoli, divisi per varie regioni: Voti totali: 2.801; Voti validi: 2.787. VALLE D’AOSTA: Bonaccini 11; Schlein 4; De Micheli 1; Cuperlo 0. ABRUZZO: Bonaccini 9; Schlein 4; De Micheli 0; Cuperlo 0. BASILICATA: Bonaccini 68; De Micheli 9; Schlein 6; Cuperlo 2. CAMPANIA: Bonaccini 44; Schlein 1; Cuperlo 1; De Micheli 0. EMILIA ROMAGNA: Bonaccini 459; Schlein 164; Cuperlo 31; De Micheli 30. FRIULI VENEZIA GIULIA: Bonaccini 81; Schlein 70; Cuperlo 22; De Micheli 8. LIGURIA: Schlein 154; Bonaccini 109; Cuperlo 10; De Micheli 2. LOMBARDIA: Bonaccini 109; Schlein 56; Cuperlo 21; De Micheli 10. MARCHE: Bonaccini 21; Schlein 7; Cuperlo 6; De Micheli 0. PIEMONTE: Schlein 91; Bonaccini 84; Cuperlo 30; De Micheli 2. UMBRIA: Bonaccini 44; Schlein 31; Cuperlo 7; De Micheli 0. TOSCANA: Bonaccini 353; Schlein 297; Cuperlo 35; De Micheli 9. TRENTINO ALTO ADIGE: Schlein 34; Cuperlo 15; Bonaccini 11; De Micheli 1. VENETO: Schlein 92; Bonaccini 83; De Micheli 15; Cuperlo 9. ESTERO Bonaccini 7; Schlein 3; De Micheli 2; Cuperlo 2. TOTALE: Bonaccini 1493 (53,57%); Schlein 1014 (36,38%); Cuperlo 191 (6,85%); De Micheli 89 (3,19%). (Com/Red/ Dire)