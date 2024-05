Primark annuncia l’apertura di un nuovo negozio nel centro commerciale “Parma Retail” entro il 2026

Primark, il retailer internazionale di moda, annuncia l’apertura di un prossimo negozio in Italia, a Parma, all’interno del suo piano di espansione nel belpaese. Il nuovo negozio si troverà all’interno del centro commerciale “Parma Retail”, vicino al centro città.

Il nuovo punto vendita sarà il secondo in Emilia Romagna dopo quello aperto nel 2022 a Bologna presso il centro commerciale “Shopville Gran Reno”. Oggi Primark conta 15 negozi in tutta Italia e a breve, il 9 maggio, aprirà il suo 16esimo punto vendita che sarà situato nell’urban district “To Dream” a Torino.

Il negozio di Parma, la cui apertura è prevista per il 2026, si estenderà su una superficie commerciale di circa 3.400 metri quadrati e offrirà la fantastica esperienza in-store per cui Primark è conosciuta e amata. I clienti potranno acquistare le ultime tendenze moda, dall’abbigliamento femminile a quello maschile e da bambino oltre ai prodotti beauty, gli articoli per la casa e gli accessori.

Primark si impegna a offrire prodotti più sostenibili e accessibili a tutti. Attualmente, infatti, il 55% degli indumenti Primark è realizzato utilizzando materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili, ma l’azienda si è già impegnata a raggiungere l’obiettivo del 100% entro il 2030.

Luca Ciuffreda, Responsabile Primark Italia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aver firmato il contratto di locazione per il nostro secondo negozio in Emilia Romagna all’interno del centro commerciale ‘Parma Retail’. Primark è già molto apprezzato nella regione e siamo felici di poter raggiungere, con questa nuova apertura, sempre più clienti. Ma non è tutto, siamo appena all’inizio: questo negozio fa parte del più ampio piano di espansione di Primark in Italia, dove presto raggiungeremo un totale di ben 21 negozi. Noi di Primark siamo infatti orgogliosi di offrire qualcosa per tutti e sappiamo che i nostri nuovi clienti adoreranno la nostra offerta di capi moda e basic a prezzi accessibili”.

Ion Saralegui, CEO di Eurofund Group, commenta: “Siamo molto contenti di accogliere in “Parma Retail” un marchio così riconosciuto a livello mondiale. Abbiamo un’esperienza consolidata nel riposizionamento di destinazioni commerciali in tutta Europa e non vediamo l’ora che i nostri piani per Parma Promenade prendano forma. Il nostro impegno a rivitalizzare gli spazi pubblici si allinea con la nostra visione più ampia di creare non solo una destinazione di vendita al dettaglio, ma un vivace polo comunitario”.

L’anno scorso Primark ha confermato il proprio impegno nei confronti dell’Italia annunciando un investimento pari a 50 milioni di euro che prevede l’apertura di cinque nuovi negozi a Torino, Livorno, Cosenza, Salerno e Genova. Il negozio di Parma è un’ulteriore apertura, che porterà la sua presenza totale nel Paese a 21 negozi.