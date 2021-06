Primo fine settimana di spettacoli all’aperto alla suggestiva Corte Le Giare di Ragazzola

Si parte venerdì 18 giugno alle ore 21.30 con lo spettacolo di Paolo Nori e Nicola Borghesi “Se mi dicono di vestirmi da italiano non so come vestirmi”. “Paolo è uno scrittore e Nicola è un attore, Elena dirige la stagione Agorà. Paolo e Nicola si incontrano nel 2018 facendo un ballo letterario e si stanno subito simpatici. Elena chiede loro di fare una cosa insieme. Paolo propone di provare a lavorare su che cosa vuol dire per loro essere italiani. Nicola pensa che sia una buona idea. Allora si incontrano tutti i mercoledì in un bar e parlano degli italiani, quindi anche di loro”. Nasce così, dopo l’incontro fra Paolo Nori e Nicola Borghesi e la felice intuizione di Elena Di Gioia, lo spettacolo “Se mi dicono di vestirmi da italiano non so come vestirmi” un lavoro in cui la forma della lettura si unisce a quella dell’interazione con il pubblico e dell’improvvisazione teatrale. Ironia, letture, frammenti, ricordi, aneddoti in questo dialogo aperto che inaugurerà la rassegna di serate teatrali all’aperto. Ingresso 18 euro.

Sabato 19 giugno alle ore 21.30 sarà gradita ospite Arianna Scommegna che, insieme alla fisarmonicista Giulia Bertasi, presenterà “E bastava una inutile carezza a capovolgere il mondo – racconto anarchico e poetico di Piero Ciampi”, Nella storia della musica leggera italiana ci sono cantautori che potremmo definire poeti. Uno di questi è Piero Ciampi. Scomparso nel gennaio del 1980, un artista incompreso, figlio “maledetto” della Livorno degli anni ‘60/’70. Per molti era solo un alcolizzato disperato con un carattere violento, per alcuni dei suoi amici più cari era “Il migliore di tutti noi”. Lo spettacolo vuole essere un viaggio dentro l’universo di questo artista. Per compierlo, le parole di alcune sue canzoni e poesie che, intrecciandosi alle note musicale, creano un recital intenso capace d’indagare il percorso esistenziale e poetico dell’anima di Ciampi. Ingresso 15 euro.

Le prenotazioni dei biglietti dovranno essere inviate al numero whatsapp 339.5612798 oppure all’indirizzo mail teatrodiragazzola@aruba.it.

Per ulteriori informazioni www.teatrodiragazzola.it.