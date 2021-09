Primo giorno di scuola alla “Adorni” con il saluto del Sindaco Pizzarotti e dell’assessora alla Seletti

Questa mattina il Sindaco, Federico Pizzarotti, e l’Assessora alla Scuola Ines Seletti, in occasione dell’avvio dell’anno scolastico, hanno portato i saluti agli alunni e alle famiglie della scuola Adorni.

Gli alunni sono stati accolti dalle insegnanti, dal personale scolastico e dal Dirigente Maurizio Olivieri che ha sottolineato quanto in questi mesi sia stata determinante la grande sinergia tra scuola, amministrazione e personale per arrivare oggi ad una riapertura in sicurezza.