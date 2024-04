Primo Maggio, iniziative CGIL: appuntamenti a Borgotaro e Colorno per la Festa dei Lavoratori

Il PRIMO MAGGIO 2024 la FESTA DEI LAVORATORI si connoterà nel parmense, oltre che per il tradizionale appuntamento mattutino nel Comune capoluogo, anche per due eventi pomeridiani organizzati dal sindacato in provincia, sempre all’insegna delle parole d’ordine scelte quest’anno “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”.

Il primo evento è in programma a COLORNO, dove CGIL zona Sorbolo Colorno e SPI CGIL Parma propongono dalle ore 15.00 “UN POMERIGGIO INSIEME”, al Circolo Maria Luigia, Via Suor Maria, 7/A. Dopo i saluti di Lisa Gattini, segretaria generale CGIL Parma, è prevista alle ore 16.30 la consegna dei garofani agli ospiti della struttura per anziani San Mauro Abate. Alle ore 17.30 sarà offerto un piccolo rinfresco presso il Circolo Maria Luigia.

A BORGO VAL DI TARO, dalle ore 16, CGIL Parma e CISL Parma Piacenza organizzano “Giovani sportivi di oggi, cittadini di domani”, una partita di basket tra Valtarese basket e CUS Parma. L’appuntamento è al Palazzetto dello Sport, in via Bruno Raschi, 1. A seguire premiazioni e momento di confronto.