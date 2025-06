Procedono i lavori della palestra per tutti a Moletolo

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova Palestra per Tutti a Moletolo. Si tratta di un’infrastruttura sportiva inclusiva all’avanguardia, realizzata nel segno dell’inclusione, della partecipazione e dello sport accessibile.

Nei giorni scorsi, il Sindaco Michele Guerra, l’Assessore allo Sport Marco Bosi e l’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna hanno effettuato un sopralluogo al cantiere per verificare l’andamento dell’intervento in corso d’opera.

Il progetto prevede la costruzione di una palestra completamente accessibile, pensata per rispondere ai bisogni di tutte le persone, indipendentemente dalle loro disabilità – siano esse fisiche, intellettive o sensoriali. La struttura si trova nell’area compresa tra la piscina di Moletolo e via San Leonardo, e ospiterà spazi sportivi e tribune completamente fruibili, in un contesto che unisce funzionalità e inclusività.

Finanziamenti – Investimento complessivo di 6 milioni e 418 mila euro. Di cui 1 milione e 181 mila euro di fondi propri del Comune di Parma, altri 3 milioni e 500 mila euro di fondi PNRR e 237 mila euro di FOI – Fondo Opere Indifferibili del Ministero. A questo si aggiunge un mutuo di 1 milione e 500 mila euro.

La conclusione dei lavori è prevista per giugno 2026, nel rispetto delle tempistiche dettate dal PNRR.

FOTO MARCO VASINI (copyright) Via Felice da Mareto n°61 – 43100 Parma Cellulare 339-4333787 E-mail: vasinimarco@libero.it

Si tratta di un progetto condiviso: la nuova palestra inclusiva, infatti, è frutto della sinergia tra l’Assessorato allo Sport e quello ai Lavori Pubblici, in risposta alle istanze provenienti dal mondo associativo locale legato alla disabilità.

Il Sindaco Michele Guerra ha commentato: “Il progetto della Palestra Inclusiva unisce la grande tradizione sportiva della città ad una vocazione sociale che è una delle linee fondamentali di questo mandato politico ed è uno degli asset su cui stiamo investendo di più. Sarà fortemente innovativa e sarà in grado di continuare a migliorare sempre di più quella che è la forza che il tema dell’inclusione in campo sportivo manifesta nella città di Parma, qualcosa di cui andiamo molto orgogliosi”.

“Stiamo lavorando per una città in cui ogni spazio sia davvero a misura di tutti. Come osservato in occasione dell’adozione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, il Comune di Parma è già impegnato in un progetto di città accessibile e senza barriere, a misura di persona. La realizzazione di una palestra completamente inclusiva testimonia l’impegno concreto dell’Amministrazione per la realizzazione di luoghi di relazione dove l’incontro, la socializzazione, il gioco e la pratica sportiva siano al servizio di ogni cittadino, senza barriere né esclusioni” commenta Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità.

“La città ha scelto di puntare su un unico progetto che possa esprimere al meglio i valori dello sport” ha sottolineato l’Assessore allo Sport Marco Bosi – con una visione del futuro che lo vede centrale nello sviluppo delle persone. Una struttura che costituisca non solo un’opportunità sportiva, ma anche un luogo di comunità e crescita condivisa”.

PNRR: una città che guarda avanti. Il progetto si inserisce nel più ampio disegno di trasformazione urbana sostenuto dal PNRR, che sta contribuendo a ridisegnare il volto di Parma, con un approccio che coniuga innovazione, sostenibilità e attenzione per il contesto urbano e sociale.