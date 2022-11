Procedono le opere complementari Tibre a Fontevivo e Sissa Trecasali

Mattina di sopralluoghi per gli amministratori e i tecnici della Provincia sugli interventi di trasformazione delle strade provinciali nell’ambito del progetto delle opere complementari alla realizzazione della TiBre, nei Comuni di Fontevivo e Sissa Trecasali.

Il Presidente Andrea Massari e il Delegato alla Viabilità Giovanni Bertocchi si sono recati prima in comune di Fontevivo, dove hanno incontrato il Sindaco Tommaso Fiazza

Qui i cantieri visitati sono stati tre: la rotatoria tra via Farnese e la Sp 11 in direzione Cepim, la riqualificazione della Sp 11 tra questa rotatoria e quella di Bellena, infine la Variante di Fontevivo.

Tutti e tre in corso, si avvalgono della direzione lavori della Provincia di Parma e stanno rispettando i tempi previsti.

“Insieme alle amministrazioni locali siamo venuti a controllare lo stato di avanzamento, e a valutare le opere di finitura di queste importanti intersezioni – ha dichiarato il Presidente Massari – Il sopralluogo è anche un momento anche per verificare il lavoro che hanno fatto – egregiamente – i nostri uffici, e in questo caso anche la direzione lavori”.

”I lavori stanno proseguendo bene, nonostante le difficoltà dovute all’aumento dei prezzi, entro la fine dell’anno dovremmo finire l’intervento e consegnare tratti di viabilità importante in modo che il traffico, molto pesante, venga snellito.” spiega il delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi.

Gli amministratori e i tecnici provinciali si sono poi trasferiti nel territorio di Sissa Trecasali, dove hanno incontrato l’Assessore Sara Tonini, che è anche consigliera e Delegata provinciale. Il sopralluogo ha interessato due cantieri: l’allargamento della Sp 8 di Sissa, che è completato, e i lavori di Coltaro, che prevedono la realizzazione di marciapiedi e illuminazione pubblica in Via Roma, in stato avanzato, mentre i lavori analoghi di via Stradella sono ancora in corso.

I cantieri interessati dai lavori nel territorio del Comune di Sissa Trecasali sono in tutto sei; gli altri quattro cantieri, non visitati stamattina, riguardano: la Variante di Trecasali, di cui sono stati consegnati i lavori, la Variante Di Sannazzaro e la Variante all’argine del Milanino, entrambi in fase di progettazione, e i collegamenti tra la Sp 10 e il nuovo casello a Conco Campo Canneto di cui si è appena conclusa la gara.

L’importo complessivo dei 9 interventi è di 25 milioni di euro, finanziati da Salt nell’ambito dell’accordo TiBre.