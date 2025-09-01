Professioni sanitarie: l’8 settembre il test. 908 domande per 625 posti, ma a Infermieristica mancano 91 candidati

Sono 908 le domande ricevute dall’Università di Parma per i 12 corsi di laurea delle professioni sanitarie (Dental Hygiene, Educazione professionale, Fisioterapia, Infermieristica, Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Terapia della neuro e psicomotricità nell’età evolutiva). A questi va aggiunto il corso interateneo in “Assistenza sanitaria” con sede amministrativa all’Università di Modena e Reggio Emilia.

625 il numero dei posti complessivi, comprensivo anche di quelli riservati alle candidate e ai candidati extra UE. Di seguito il riepilogo delle domande per i singoli corsi di laurea:

Dental Hygiene: 37 domande – 20 posti disponibili

Educazione professionale: 17 domande – 40 posti disponibili

Fisioterapia: 299 domande – 46 posti disponibili

Infermieristica: 239 domande – 330 posti disponibili

Logopedia: 80 domande – 15 posti disponibili

Ortottica e assistenza oftalmologica: 16 domande – 21 posti disponibili

Ostetricia: 58 domande – 25 posti disponibili

Tecniche audioprotesiche: 4 domande – 20 posti disponibili

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: 13 domande – 25 posti disponibili

Tecniche di laboratorio biomedico: 35 domande – 36 posti disponibili

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia: 66 domande – 27 posti disponibili

Terapia della neuro e psicomotricità nell’età evolutiva: 44 – 20 posti disponibili

La prova di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in lingua italiana dell’Università di Parma (escluso quindi Dental Hygiene) si terrà l’8 settembre alle 11 nella sede didattica di Ingegneria (e relativo ampliamento) al Campus Scienze e Tecnologie. Candidate e candidati sono convocati alle 8.30.

Fino alle 14.30 circa l’accesso alle strutture sarà consentito solo alle candidate e ai candidati e al personale autorizzato. Quindi le postazioni di studio e i servizi presenti all’interno del plesso non saranno utilizzabili fino al termine della prova.

La prova per il corso di laurea in lingua inglese in Dental Hygiene è invece in programma per il 10 settembre alle 11 nel plesso Moruzzi (via Gramsci). Candidate e candidati sono convocati alle 9.30.