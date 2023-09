L’assessora ai Servizi Educativi e Transizione Digitale Caterina Bonetti questo pomeriggio, al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, ha presentato ai Dirigenti Scolastici e ai docenti di Parma “progetti in Comune. Idee, esperienze, energie per le Scuole di Parma”.

Si tratta di un catalogo digitale che per la prima volta riunisce proposte progettuali riservate alle scuole per la fascia 0-18 anni del Comune di Parma.

“Si tratta – ha commentato l’assessora Bonetti – di un’edizione zero per un’iniziativa che speriamo possa essere utile alle scuole di Parma per orientarsi nell’offerta di progetti a loro dedicati.

L’obiettivo è quello di fare rete: Parma è una città ricca di realtà attente al mondo formativo ed è importante conoscersi e valorizzare il potenziale che si genera dall’incontro di energie educative. Ringrazio il settore per il grande impegno in questo progetto, le realtà che hanno deciso di partecipare con il loro contributo, dirigenti e docenti che coltivano tutti i giorni stimoli nuovi per i loro ragazzi e spero che possa essere l’avvio di sempre maggiori sinergie fra scuole e città”.

“Progetti in Comune” è promosso dal Settore Servizi Educativi del Comune di Parma e da LED (Laboratorio Energieducative Didattiche del Comune di Parma) e nasce con l’obiettivo di dare alle scuole un accesso semplice e chiaro alle informazioni sui progetti, tutti riuniti in un unico strumento di facile consultazione.

Nel volume digitale trovano spazio moltissime opportunità per i Nidi, le Scuole per l’infanzia, le primarie e le secondarie di primo e secondo grado. Le proposte progettuali riguardano diverse aree tematiche: sport e benessere, alimentazione e salute, emozioni e relazioni, orientamento e competenze, pari opportunità e diritti, ambiente e sostenibilità, arte e creatività, cittadinanza e memoria, scienza e tecnologia. Il catalogo digitale raccoglie 239 proposte, organizzate direttamente da 104 soggetti: dai Settori del Comune di Parma, da Associazioni del Terzo Settore che provengono dal mondo dello sport, della cultura, della salute e del benessere, dell’ambiente, della cooperazione e dei diritti, da agenzie formative, da aziende locali, da associazioni imprenditoriali del territorio.

Sfoglia “progetti in Comune” sul sito di LED: www.ledparma.it