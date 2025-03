Progetto “Chicurachi”: i luoghi di cura diventano residenze artistiche

Dal 21 marzo, prende il via il progetto sperimentale “CHICHURACHI” ideato da Vincenzo Picone autore e regista della compagnia teatrale AnelloDebole, realizzato in collaborazione con l’Azienda Usl nelle strutture sanitarie “F. Santi” di Parma e “Primo Maggio” di Colorno.

Obiettivo dell’iniziativa è facilitare le relazioni all’interno dei servizi, creare ponti con la comunità, sperimentare il rapporto tra arte e cura, trasformando questi centri in residenze artistiche.

Insieme ad AnelloDebole, prenderanno parte al progetto anche il Teatro Medico Ipnotico di Patrizio Dall’Argine e Hombre Collettivo, entrambi di Parma e il gruppo di Torino Teatro Selvatico.

Secondo un calendario concordato, da marzo a giugno, le compagnie saranno ospitate al Santi e al Primo Maggio per interi fine settimana (dalla mattina del venerdì alle domenica pomeriggio) con la partecipazione anche dei giovani della struttura sanitaria di Casale di Mezzani, che si sposteranno per l’occasione nelle due residenze.

Gli artisti andranno a creare la propria performance prevalentemente negli spazi esterni delle due strutture, ma anche, dove possibile, in quelli interni e vivranno questa esperienza insieme agli ospiti e al personale di cura.

“Caratteristica innovativa del progetto è proprio la convivenza degli artisti nel luogo di vita dei nostri assistiti che faciliterà lo scambio di emozioni e le relazioni tra i soggetti che abitano e lavorano nella struttura, con un’apertura anche all’esterno, verso la comunità tutta.” – afferma Giuseppina Paulillo direttrice unità operativa complessa Residenze psichiatriche e Psicopatologia forense Azienda Usl di Parma – E’ consolidato come l’arte, in ogni sua forma ed espressione, sia efficace strumento per la socializzazione e riabilitazione di persone con disagio psichiatrico. Da anni i nostri servizi collaborano con compagnie teatrali, questa esperienza sono certa andrà ad arricchire le relazioni e porterà nuovi benefici”.