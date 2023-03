Progetto CIRGREEN: appalti pubblici “verdi e circolari” con la Provincia di Parma

Si è svolto nei giorni scorsi a Valencia de Alacantara, in Spagna, il primo incontro transnazionale del progetto CIRGREEN “Circular economy for green and sustainable public procurement”, che la Provincia di Parma sta realizzando insieme al partner EcoFellows Ldt (un’organizzazione non-profit con sede a Tampere, Finlandia) e alla Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro (un ente strumentale spagnolo con sede a Valencia).

Obiettivo generale del progetto è sostenere la lotta al riscaldamento climatico rendendo gli appalti pubblici più sostenibili attraverso l’inclusione dei principi dell’economia circolare nella maggior parte delle procedure.

Il progetto, elaborato dall’Ufficio Europa della provincia di Parma nell’ambito del programma Erasmus +, Azione KA210-VET – Small-scale partnerships in vocational education and training, ha ottenuto un finanziamento europeo di 60 mila euro e avrà durata biennale.

Hanno partecipato all’incontro di Valencia il dott. Ugo Giudice, dirigente del settore Affari Generali – Stazione Unica Appaltante e la dott.ssa Barbara Usberti dell’Ufficio Europa. In questo primo incontro i partner hanno potuto stabilire ruoli e attività e delineare insieme i vari step progettuali.

Ecco gli obiettivi specifici del progetto:

– fornire ai funzionari e ai responsabili degli enti locali europei, coinvolti nella gestione degli appalti, esperienze e competenze volte a integrare i principi dell’economia circolare nella maggior parte delle procedure;

– ispirare un nuovo modo di pensare e progettare gli appalti pubblici, che superi il concetto di ‘prendere, fare, usare e smaltire’ e si basi su: utilizzo di servizi, condivisione, noleggio e riciclo;

– mettere a disposizione dei dipendenti pubblici strumenti operativi, che possano essere utilizzati per scelte più consapevoli nell’ambito della progettazione delle gare.

Il prossimo passo riguarderà il coinvolgimento degli Enti locali del Parmense per un’analisi della conoscenza di questi temi nel territorio, la disponibilità ad una loro applicazione, le esigenze informative e formative, i settori di maggiore impatto e l’individuazione di una proposta di governance territoriale.

“Continua a crescere la capacità della Provincia di Parma di costruire progetti europei meritevoli di finanziamento, drenando così risorse per il nostro territorio – commenta il Delegato provinciale all’Europa Marco Taccagni – inoltre supportiamo i nostri comuni nella difficile sfida della sostenibilità ambientale, un atteggiamento che prima di tutto necessita di un deciso cambio culturale di approccio al lavoro. Ora, infine, abbiamo l’opportunità, dopo la conclusione delle attività del progetto Sinergy Audit sulla certificazione ambientale, di condividere con altri partner europei l’integrazione dei principi dell’economia circolare nella quotidianità lavorativa”.