Progetto Comunità minori: aprire un tavolo di confronto per trovare soluzione alternativa (di Borgotaro in Comune)

Sul progetto di insediamento di una comunità educativa nello stabile che fu l’asilo nido di via Piave, come movimento civico “Borgotaro in Comune” sentiamo la necessità di intervenire per rimettere la questione al centro di una corretta discussione, che possa portare ad una risoluzione soddisfacente per tutti.

Se la preoccupazione montata nella cittadinanza di fronte all’inaspettata notizia è comprensibile, lo è anche il disappunto che la società proponente, il Gruppo A’peiron, per voce del suo legale rappresentante dott. Marco Caffi, ha espresso a mezzo stampa, sottolineando come non ci sia stata occasione di spiegare il progetto alla cittadinanza. Un confronto tra proponente, enti pubblici e cittadini avrebbe rappresentato un’opportunità per approfondire la proposta e valutarne la fattibilità.

Ora, allo stato attuale, al di là della mera speculazione politica di chi vuole solo cavalcare il malcontento, le forze responsabili all’interno della nostra comunità si devono porre l’obiettivo di trovare soluzione ad un problema che riguarda, da un lato, la cittadinanza che nutre forti perplessità sull’ubicazione della comunità nei pressi delle scuole pubbliche, e dall’altra un soggetto privato che ha acquistato l’immobile e attivato le procedure di legge.

Una possibile soluzione l’ha proposta lo stesso Gruppo A’perion per voce del suo legale rappresentante, quando si è dichiarato disponibile a cedere l’immobile e accantonare il progetto. A questo punto, la palla passa alla nostra comunità: il vecchio asilo nido è un immobile di prestigio, situato in una posizione strategica, che può rappresentare un investimento per chi volesse trasformarlo in abitazione privata, oppure una soluzione interessante dove insediare servizi di pubblica utilità. C’è dunque bisogno di attivare subito un tavolo di confronto tra soggetti pubblici e privati per trovare un acquirente e definire una nuova destinazione d’uso.

