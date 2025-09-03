Progetto europeo Stand per promuovere nuove narrazioni positive

L’assessora alla Partecipazione, Associazionismo e Quartieri, con delega alla Pace, Daria Jacopozzi, ha accolto i rappresentanti del Terzo Settore, della società civile e di diversi settori del Comune di Parma che, a seguito del focus group svoltosi lo scorso luglio, hanno preso parte oggi a una giornata di formazione al Laboratorio di San Paolo.

L’iniziativa rientra nel progetto europeo Stand (Strengthening Towns’ Activation for new Narratives on Diversity), presentato nell’ambito del programma Cerv della Commissione Europea, di cui il Comune di Parma è partner, insieme ad altre cinque città italiane e dieci città tra Spagna, Portogallo e Polonia.

La giornata di lavoro è stata dedicata all’analisi delle narrazioni negative che spesso riguardano i neomaggiorenni di origine straniera nel territorio parmense, con l’obiettivo di individuare modalità efficaci per decostruire tali percezioni e favorire la costruzione di nuove narrazioni. Il presupposto di partenza è che il linguaggio utilizzato per descrivere una realtà ne influenzi profondamente la comprensione e gli strumenti attraverso i quali la si affronta.

Gli incontri formativi sono stati condotti dall’Istituto ICEI di Milano, capofila del progetto.

Per ulteriori informazioni: https://icei.it/progetti/stand/