Progetto “Strade Future”: i poster dei ragazzi per una campagna informativa in tutto il parmense

Si è svolto il primo laboratorio grafico del progetto “Strade Future: giovani e mobilità responsabile”promosso da Sern (Sweden Emilia-Romagna network) in collaborazione con la Provincia di Parma, capofila del progetto, e guidato dal Collettivo Franco.

L’iniziativa coinvolge gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado del territorio parmense in un percorso di progettazione partecipata dedicato alla sicurezza stradale.

Protagonisti del primo appuntamento sono stati gli studenti e le studentesse dell’Iiss Berenini e dell’Itis Galilei.

Partendo da dati e criticità reali del territorio, i ragazzi e le ragazze hanno partecipato a un momento di confronto e brainstorming collettivo, da cui sono nati slogan e messaggi di forte impatto. Le idee sono poi state trasformate in poster in grande formato, realizzati con tecniche analogiche e stencil. Le opere saranno digitalizzate e affisse pubblicamente, diventando parte di una campagna informativa dedicata alla guida sicura nella provincia di Parma.

Il prossimo appuntamento è in programma il 9 marzo a Fornovo e coinvolgerà gli studenti dell’istituto Gadda.

“L’obiettivo – sottolinea Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma – è dare voce ai giovani e trasformare la loro creatività in un messaggio concreto e visibile per promuovere una mobilità più consapevole e responsabile”.

Il progetto è finanziato da Upi (Unione province italiane) e nasce dalla collaborazione tra la presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, Upi ed Anci.

L’iniziativa contribuisce agli obiettivi del Piano nazionale sicurezza stradale 2030 che punta a dimezzare il numero di morti e feriti gravi sulle strade entro la fine del decennio.