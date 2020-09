Prolungamento chiusura ponte Verdi, Rainieri (Lega): “Per i ponti sul Po non c’è limite al peggio”

“Con questo rinvio dell’apertura del Ponte Verdi, si potrebbe dire che per i ponti sul Po del parmense non c’è limite al peggio e non solo e non tanto per il prolungamento della sua chiusura totale, che si spera breve, ma anche perché non c’è ancora uno straccio di impegno concreto per metterli in sicurezza in modo duraturo”. È quanto ha dichiarato il Vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, riguardo all’annuncio dato dalla Provincia di Parma che il ponte sul Po che collega la bassa parmense a quella cremonese non potrà riaprire come inizialmente previsto sabato 26 settembre.

“Ormai non si sa più cosa aspettarsi di brutte notizie su questi malandati ponti: dalla segnalazione del contadino che sta crollando quello tra Colorno e Casalmaggiore con la sua chiusura totale per 20 mesi e devastanti conseguenze economiche sui territori rivieraschi, a quest’ultimo prolungamento di chiusura di quello tra Ragazzola e San Daniele Po, perché mano a mano che i cantieri aperti da 6 anni vanno avanti, si scopre che è messo sempre peggio e non è bastato chiuderlo completamente per due mesi nel periodo più intenso per le attività agricole – ha aggiunto il consigliere regionale leghista – Sarebbe ora che le amministrazioni guidate dal PD su cui incombe la responsabilità di questa assurda situazione, Provincia di Parma e Regione Emilia-Romagna, invece di cercare giustificazioni molto discutibili, come quella che i controlli costano troppo data con la risposta all’ultima interrogazione presentata dal sottoscritto lo scorso mese di luglio, si dessero una mossa per risolverla. E questo lo si può fare solo in un modo: considerando priorità assolute il reperimento di fondi per mettere in sicurezza in modo durevole il ponte Verdi e per progettare e realizzare il nuovo ponte tra Colorno e Casalmaggiore e la costruzione in tempi brevissimi del completamento della TI-BRE autostradale”.