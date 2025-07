Prolungamento di via Franklin: accordo per nuova strada tra Parma e Sorbolo Mezzani

È stato sottoscritto oggi l’accordo tra il Comune di Parma, il Comune di Sorbolo Mezzani e la Provincia di Parma per la realizzazione del prolungamento di via Franklin, collegamento strategico tra la strada provinciale tra Parma e Mezzani – in prosecuzione di via Franklin – e la strada provinciale della Cisa verso Sorbolo.

L’intervento, di rilevante importanza per la mobilità e lo sviluppo urbanistico del territorio, riprende un percorso avviato fin dal 2004 ma interrotto a seguito del fallimento del soggetto attuatore originario.

Grazie a una rinnovata sinergia istituzionale, è stato possibile superare le criticità del passato e definire una nuova intesa per completare un’infrastruttura attesa da tempo. L’opera è stata inserita nella programmazione triennale 2025–2027 del Comune di Parma per un valore complessivo di circa 5.6 milioni di euro, e ha recentemente ottenuto un finanziamento di 700 mila euro da parte della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2021–2027.

“Si tratta di un’opera dalla storia troppo lunga e che finalmente si concretizzerà grazie all’impegno condiviso di Comune di Parma, Provincia e Comune di Sorbolo-Mezzani. Un’infrastruttura che riuscirà ad alleggerire e rendere più fluido e soprattutto più sicuro il traffico su un’area della nostra città e del nostro territorio ad altissima densità, anche per la presenza del quartiere industriale” commenta Michele Guerra, Sindaco di Parma. “L’investimento del Comune di Parma per la realizzazione dell’opera supera i 4 milioni e mezzo di euro, a testimonianza dell’impegno per un progetto che riteniamo prioritario per il nostro territorio e su cui ci eravamo impegnati già al tempo della campagna elettorale. La firma di questo accordo consente, dopo decenni, di procedere decisi verso lavori così a lungo attesi.”

“La firma dell’accordo – commenta Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma – consente di compiere un importante passo in avanti per la riorganizzazione della viabilità in un ampio quadrante a Nord della città con effetti positivi per tutto il traffico veicolare proveniente dal casello dell’A1, dall’Asolana, dalla provinciale per Mezzani e dalla Cisa. Effetti positivi potrebbero esservi anche per ridurre, o comunque cercare di contrastare maggiormente, il frequente passaggio di mezzi pesanti che, incuranti dei divieti, tentano di percorrere le strade di campagna tra i comuni di Torrile e Sorbolo Mezzani alla ricerca di scorciatoie. Una situazione di notevole pericolo, come più volte evidenziato anche dai cittadini residenti in queste zone, e causa di notevoli danni ai manti stradali, ai guardrail e ai segnali vista la sproporzione tra le dimensioni dei camion e la ridotta carreggiata delle strade di campagna”.

“La sottoscrizione dell’accordo – dichiara Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo Mezzani – è il primo e più importante passo verso la realizzazione di un’opera strategica per Parma e la Bassa Est. Un intervento che permetterà di decongestionare il traffico in riferimento alle tangenziali di Parma e di ridurre il caos sulla via Mantova per la zona di Vicopó, Chiozzola e Bogolese. Si tratta di un’opera strategica anche per lo sviluppo economico del quartiere industriale di Bogolese perché consentirà di attrarre nuove aziende nella zona attualmente in costruzione. L’auspicio è che non ci siano ulteriori ritardi provocati da aumenti dei prezzi non previsti”.

Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato affidato dal Comune di Parma, in quannto soggetto attuatore anche per conto degli altri enti sottoscrittori.

Con questa firma, i tre enti rafforzano la loro collaborazione istituzionale, con l’obiettivo di completare un’infrastruttura cruciale per la mobilità, lo sviluppo economico e l’urbanizzazione sostenibile dell’area nord-est della provincia.