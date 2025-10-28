Promozione della salute: al via un ciclo di incontri nelle Case della Salute di Varsi e Berceto

Favorire le conoscenze sui corretti stili di vita attraverso un confronto con i medici di famiglia e i professionisti dell’Azienda Usl di Parma.

Nelle Case della Salute di Berceto e Varsi, con questi obiettivi, è al via un ciclo di incontri di promozione della salute aperti a tutta la cittadinanza e che proseguirà anche nei prossimi mesi con successiva diffusione di ulteriori informazioni alla popolazione. Si tratta di un’iniziativa ideata dal dipartimento Cure primarie del distretto Valli Taro e Ceno, in collaborazione ed i medici di medicina generale del territorio: l’obiettivo è sensibilizzare la popolazione su tutte le tematiche che possono influenzare positivamente gli stili di vita, con particolare attenzione agli aspetti legati alla prevenzione.

Si parte mercoledì 29 ottobre con i primi incontri alla Casa della Salute di Varsi di via Galli 1, con inizio alle 17.30 e giovedì 30 alla Casa della Salute di Berceto in via Silva 1, con inizio alle 16.30. Relatori in entrambi gli incontri Simone Lupini, medico con specializzazione in Igiene e medicina preventiva parlerà, insieme ai medici di famiglia del territorio, dell’importanza delle vaccinazioni stagionali e programmate, con particolare attenzione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale che da alcuni giorni ha preso il via in tutto il territorio regionale. L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.