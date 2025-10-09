Promozione in Serie A: il Comune celebra i campioni del Sala Baganza Baseball

Un momento di festa, riconoscenza e orgoglio quello vissuto nei giorni scorsi nella suggestiva cornice della Rocca Sanvitale di Sala Baganza, dove l’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio, a nome di tutta la comunità, agli atleti del Sala Baganza Baseball Club, protagonisti di una stagione indimenticabile culminata con la promozione in Serie A Silver.

Una stagione da incorniciare per i ragazzi guidati dal manager Gianpiero Chiarini, capaci di dominare il campionato con un bilancio di 24 vittorie su 28 partite nella Regular Season e di superare poi il Potenza Picena nei playoff per 3 partite a 1, conquistando così la storica promozione nella massima categoria.

Durante la cerimonia, il sindaco Aldo Spina e l’assessore allo sport Michela Ronchini hanno espresso la gratitudine dell’intera comunità per un successo costruito con impegno, dedizione e spirito di squadra.

«Determinante per questo grande risultato – hanno sottolineato Spina e Ronchini – è stato il perfetto equilibrio tra giocatori esperti e giovani emergenti, una rosa composta interamente da atleti locali, frutto anche della sinergia con il Collecchio Baseball, la competenza dello staff tecnico e il sostegno costante del consiglio direttivo presieduto da Federico Comelli».

Un plauso particolare è stato rivolto al capitano Andrea Corsini, punto di riferimento dentro e fuori dal campo, e a tutto il gruppo che ha saputo incarnare al meglio i valori sportivi di lealtà, impegno e appartenenza.

«Il Sala Baganza Baseball – ha concluso il sindaco – è motivo di orgoglio per la nostra comunità: una realtà che unisce generazioni e rappresenta lo sport nella sua forma più autentica, fatta di passione, sacrificio e amicizia».