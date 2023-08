Pronto l’impianto di sicurezza per il derby, il Prefetto Garufi: “Parma-Reggiana sia una bella e serena festa dello sport”

“L’imponente cornice di sicurezza che le Forze di polizia stanno approntando, in piena sinergia con la società sportiva parmigiana, sarà in grado di assicurare che l’atteso derby si svolga nella massima tranquillità, permettendo a tutti di esprimere in modo corretto la loro passione sportiva”.

Questo il commento del Prefetto di Parma Antonio Garufi al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi stamani in Prefettura, presenti, oltre ai vertici delle Forze di polizia territoriali, il Presidente della Provincia Massari, l’Assessore comunale De Vanna accompagnato dal Comandante della Polizia locale Usai, e per il Parma Calcio il Dr. Perrone.

Preso atto della decisione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del Ministero dell’Interno, il Comitato presieduto dal Prefetto ha ritenuto di autorizzare la vendita, al momento, di 1.200 biglietti del settore ospiti da riservare ai residenti nella provincia di Reggio Emilia muniti della “tessera del tifoso”. Specifiche misure di sicurezza — i cui dettagli saranno messi a punto nei prossimi giorni — sono state delineate sia per il centro cittadino che a presidio dei vari assi viari di collegamento tra le due province e degli snodi più sensibili, oltre che ovviamente per tutta l’area del Tardini.

“Ogni intemperanza ci troverà pronti a reagire; sono in ogni caso certo che a prevalere sarà sempre la ragionevolezza di tutti i tifosi e la loro voglia di godersi un bel pomeriggio di sport”, questa la chiosa del Prefetto Garufi.