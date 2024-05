Pronto Soccorso: modifiche temporanee all’accesso per gli utenti a piedi o in automobile

Da lunedì 6 maggio fino alla seconda metà di giugno l’ingresso pedonale del Pronto Soccorso di Parma resterà chiuso per consentire lavori di riqualificazione che coinvolgono la rampa pedonale. L’accesso per pazienti e accompagnatori che dovranno recarsi al Cau o al Pronto Soccorso, sia a piedi che in automobile, sarà garantito dalla rampa delle ambulanze che si imbocca lungo strada Abbeveratoia vicino alla rotonda con via Colli, con percorsi separati e segnalati. Pedoni e veicoli quindi entreranno nell’area dell’emergenza-urgenza dallo spazio chiamato “camera calda”.

L’uscita dei pedoni seguirà lo stesso percorso a ritroso, mentre veicoli e ambulanze dovranno imboccare la strada che scende al piano inferiore del Pronto Soccorso dove, apposite indicazioni di “uscita”, guideranno gli automobilisti all’esterno dell’area ospedaliera attraverso il passo carrabile di via Abbeveratoia.

Tali modifiche, che dureranno dalle 6 alle 8 settimane, sono necessarie per consentire la realizzazione della copertura metallica che andrà a riqualificare l’attuale ingresso pedonale del Pronto Soccorso e consentirà la creazione di un secondo ingresso separato. All’interno della camera calda del Pronto soccorso è attualmente in corso di realizzazione una stanza di pre-triage i cui lavori che non hanno tuttavia impatto sull’utenza.

“Questi interventi fanno parte di un progetto più ampio di miglioramento dell’area emergenza-urgenza dell’Ospedale Maggiore di Parma – spiega Sandra Rossi direttrice del Dipartimento Interaziendale provinciale Emergenza-Urgenza – che porterà alla realizzazione di nuovi locali per le urgenze separati, seppur contigui, a quelli del Pronto Soccorso. I lavori sono stati finanziati con il Dl 34/2020 che istituì misure urgenti in materia di salute a seguito dell’emergenza Covid-19 e che ora aumentano la disponibilità di ambulatori per l’area dell’emergenza-urgenza”.