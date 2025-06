Prosa, danza, poesia e cinema nella prima settimana “Sul Naviglio”

Dopo l’anteprima letteraria di mercoledì 11 giugno, con la presentazione del nuovo libro di Marco Baliani, sarà l’inossidabile coppia artistica di Carlo Ferrari e Franca Tragni ad aprire ufficialmente, lunedì 16 giugno, alle 21.30, l’ottava edizione della rassegna “Sul Naviglio…racconti, teatro, danza, musica, poesia, cinema”, realizzata da L.O.F.T. APS con il sostegno del Comune di Parma, Fondazione Cariparma, Chiesi Farmaceutici, Cooperativa Sociale Proges, Oiki e Sipi.

Nel consueto spazio all’aperto di Officine ON/OFF, in Strada Naviglio Alto 4/1, andrà in scena “Giuseppe3” (produzione Progetti&Teatro, con tecnica e luci di Erika Borella) uno dei cavalli di battaglia nel repertorio di Ferrari e Tragni, che nel 2024 ha vinto anche il prestigioso premio della stampa al festival “Le Voci dell’Anima”. Al centro dello spettacolo il nome Giuseppe, e la sua declinazione “alla terza”, ossia moltiplicato per tre diverse celebri coppie, facilmente riconoscibili dai nomi delle mogli: Giuseppina Strepponi, Anita Garibaldi e ovviamente Maria. Personaggi del tempo, importanti, conosciuti, analizzati nella loro intimità di coppia, nei loro brevi dialoghi matrimoniali poco seri.

La rassegna proseguirà martedì 17 giugno, alle ore 19.00 con uno speciale appuntamento di danza, che si svolgerà nell’adiacente area verdeggiante del Parco del Naviglio, accessibile direttamente dal cortile di Officine ON/OFF. In scena “La Réunion s_cambio: che danza vuoi vedere?”, progetto a cura di Elisa Cuppini, con musiche originali, eseguite dal vivo, di Patrizia Mattioli, che riunirà dopo trent’anni, in un concept insolito ed emozionante, un gruppo di dodici danzatori selezionati nel 1991 per il primo corso di perfezionamento coreografico a Reggio Emilia. Il tempo ha diviso le strade ma non la passione per il movimento, così si ritroveranno per danzare nuovamente insieme, attraverso una performance improvvisata sulle richieste del pubblico, gli interpreti Donella Bucca, Fabrizio Chiodetti, Elisa Cuppini, Massimo Giorgi, Simona Lisi, Giordana Pascucci, Irene Pulzoni, Chiara Reggiani, Luigia Riva, Caterina Tavolini, Maurizio Uncinetti Rinaldelli, Roberta Voltolina, oggi tutti professionisti nei settori di danza, videodanza, coreografia, arti marziali, bodymind e teatro-danza.

Si ritorna al teatro mercoledì 18 giugno, presso il cortile di Officine ON/OFF, dove alle 21.30 andrà in scena “Quell’attimo di beatitudine”, spettacolo vincitore del Premio della Critica ErmoColle 2024, scritto e interpretato da Christian Di Filippo. Partendo dal teatro del drammaturgo inglese Alan Bennett e dalla sua “dissacrante” immediatezza, nasce questo monologo di Di Filippo, vera e propria indagine contemporanea sulla fede; una fede non di stampo cattolico ma che sappia guardare al concetto moderno di bellezza, che sia libera e non usata (o peggio, abusata) per fini commerciali. Ne risulta una narrazione intensa, credibile, senza finti moralismi, con la potenza di una sincera “introspezione collettiva”, in grado di “scandagliare tutte le temperature dei sentimenti umani”. In chiusura di serata, ritroveremo, invece, l’impareggiabile Tecla Sozzi, divertente, tenero e strampalato personaggio interpretato da Franca Tragni, che darà al pubblico la sua originale “buona notte” con una narrazione paurosa dal titolo “La valigia con le braccia”.

Giovedì 19 giugno sarà, infine, riservato alla poesia e al cinema d’autore. Alle 18.45 tornano i “Versi sul Naviglio” le conversazioni sulla poesia e le recenti novità editoriali a cura di Adriano Engelbrecht. Ospiti di questo primo incontro, moderato da Silvia Manzi, saranno Luca Ariano (autore insieme a Carmine De Falco de “I naufraganti”- Industria&Letteratura, 2025), Elisa Barbieri con “Di lame e di latte” (Bertoni, 2022), Emanuela Rizzo con “I fiori ricambiano il bene. Kalispera” (Bertoni, 2025) e Michele Miccia “Il ciclo dell’acqua. Parte del ritorno” (L’Arcolaio, 2024).

Seguirà alle 21.30, sempre nello spazio palco di Officine ON/OFF, la proiezione del capolavoro di Roberto Rossellini “Roma città aperta” con Anna Magnani e Aldo Fabrizi. Grazie alla collaborazione con l’associazione Amici della Biblioteca San Leonardo e in occasione dell’ 80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo sarà, così, possibile riscoprire un film simbolo del neorealismo italiano, nonché una delle migliori e più influenti pellicole cinematografiche di tutti i tempi.

Tutti gli appuntamenti sono ad INGRESSO GRATUITO con offerta libera.

Direzione organizzativa a cura di L.O.F.T. APS.

Direzione tecnica a cura di Erika Borella con la collaborazione di Donatello Galloni.

Per maggiori informazioni scrivere a loftassociazione@gmail.com

L’accesso al pubblico per gli spettacoli serali è a partire dalle ore 21.00.

Durante le serate sarà attivo lo spazio ristoro gestito da Bar Glenda.

In caso di maltempo verranno fornite tempestive informazioni sull’eventuale luogo al chiuso dove rappresentare l’evento in programma.

In collaborazione con Centro Giovani Casa nel Parco, Officine ON/OFF, Ècole, Amici della Biblioteca di San Leonardo APS, Biblioteche Comune di Parma.