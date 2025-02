Prosciutto Parma, Fregolent (IV): “Incredibile interrogazione europarlamentari italiane”

“È incredibile che due europarlamentari abbiano presentato alla Commissione europea un’interrogazione su un’eccellenza italiana come il prosciutto di Parma basandosi solo sulle informazioni riportate da un servizio televisivo e senza alcuna verifica”.

Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent, commentando la notizia dell’interrogazione presentata dalle deputate dei Verdi al Parlamento europeo Cristina Guarda e Benedetta Scuderi

“Non impressiona che ci sia chi vuole fare giornalismo sensazionalista, anche se dal servizio pubblico ci si aspetta che la ricerca della verità sia anteposta allo share, ma – sottolinea – non è accettabile che chi fa politica non scelga di andare sul territorio e sincerarsi se quanto trasmesso corrisponda al vero, ma faccia un regalo a chi in Europa cerca di fare concorrenza ai nostri prodotti di qualità”.

“Se avessero visitato le aziende produttrici e quelle trasformatrici avrebbero scoperto una realtà fatta di lavoro e fatica. Le aziende del territorio – spiega – da anni combattono contro la peste suina, spesso nell’inerzia spesso politica che si limita ad un turn over di Commissari che poco e nulla fanno per arginare il problema. E se avessero avuto davvero a cuore la salute dei cittadini avrebbero dovuto chiedere conto non dei nostri criteri, che sono quelli più severi, ma dello stato degli allevamenti negli altri Paesi europei. Certo, capisco che è più comodo restare seduti davanti ad un divano e guardare la tv piuttosto che capire e cercare di risolvere i problemi reali”, conclude.