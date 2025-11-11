Prosegue il piano Parma Città Verde: 650 nuovi alberi nel 2025

Nel corso del 2025 sono stati messi a dimora quasi 200 nuovi alberi e nei prossimi mesi è prevista la piantumazione di altri 450 esemplari, per un totale di circa 650. Le nuove piantumazioni hanno interessato diversi quartieri cittadini, in particolare: San Leonardo, Parma Centro, San Lazzaro, Molinetto, Golese e Cittadella.

Le specie scelte sono state selezionate per la loro resistenza, la capacità di adattamento al contesto urbano e il valore paesaggistico, con l’obiettivo di aumentare la biodiversità e migliorare la qualità dell’aria. Tra queste si trovano il pero da fiore, il tiglio argentato, il bagolaro, il melo da fiore, il gelso bianco senza frutti, il leccio, il cerro, il pioppo bianco colonnare e l’ippocastano comune.

“Parma Città Verde è un progetto che rafforza le connessioni tra le aree urbane e gli spazi naturali, promuove la resilienza climatica e garantisce che il verde pubblico sia accessibile a tutti. La cura del verde è parte integrante della nostra azione amministrativa: non si tratta solo di piantare, ma di seguire la vita di questi alberi con manutenzioni programmate, scelte botaniche responsabili e il coinvolgimento dei quartieri” commenta Francesco De Vanna, assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità con delega al Verde Pubblico. “Investire nel verde vuol dire realizzare una città sempre più a misura di persona. Per questo stiamo riqualificando i parchi in tutti i quartieri della città, con interventi come quelli al Parco Nord, al Parco Testoni, al Parco Ducale, al Parco dei Vetrai e altri ancora.”

Più nel dettaglio, le aree interessate dagli interventi sono: Parco Ducale, Parco Falcone Borsellino, Duc, Giardino di Worms, Parco della Musica e l’ingresso della Cittadella da via Pizzi.

Ulteriori interventi sono previsti in altri punti della città, come, ad esempio: via La Spezia, via Sette Martiri, viale La Grola, via Pio La Torre, via Digione, via Pennisi, via Piccinini, via Lagazzi, via 7 Fratelli Cervi, via Amidano, via Murri, via Buffolara, lo Stradone, viale Piacenza, piazza Lelio Bassi, piazza Rastelli, via Pastrengo, via Berlinguer, via Molossi, via Marzaroli e nell’area verde di via Atleti Azzurri.