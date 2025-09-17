Prosegue per le vie della città e al Teatro Europa la III edizione di Parma Moving Festival

Prosegue mercoledì 17 settembre, con una giornata ricca di appuntamenti, la terza edizione di Parma Moving Festival, festival di danza e arti performative negli spazi pubblici della città, intitolato solo cose belle, direzione artistica di Daniele Albanese, promosso da Europa Teatri, realizzato con il patrocinio del Comune di Parma, con il contributo di Fondazione Cariparma, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario del Comune di Parma, il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma e Network Anticorpi XL.

Tre azioni in tre spazi pubblici della città: è il progetto Laboratory strutturato in due diverse declinazioni con le azioni coreografiche dei danz-autori Chiara Montalbani, Danilo Smedile, Diego Spiga.

Laboratory_Urban Strategy si snoderà in luoghi del centro storico – P.le F. Borri (ore 17.30), Piazza Ghiaia (ore 18), P.le Picelli (ore 18.30). I tre artisti, interpreti apprezzati del panorama italiano, proporranno linguaggi diversi tra loro, accomunati da grandi capacità tecniche e spiccata sensibilità allo spazio. Le loro improvvisazioni aiuteranno a ri-vedere con un nuovo sguardo gli spazi della città.

Alle ore 21 gli stessi artisti, in Laboratory_Home, abiteranno con improvvisazioni gli spazi del Teatro Europa.

Dalle ore 19, sempre al Teatro Europa, sarà possibile vedere i Video Works, brevi opere video degli artisti ospiti al Festival, per approfondirne la conoscenza.

Spettacoli al Teatro Europa: biglietto 8 euro con prenotazione obbligatoria.

Spettacoli all’aperto: ingresso gratuito.

In caso di maltempo saranno comunicate le variazioni di location su Fb @europateatri e Ig @europateatri

