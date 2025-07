Proseguono gli interventi di riqualificazione e valorizzazione del parco Testoni di via Mordacci

Proseguono i lavori di riqualificazione del parco Testoni in via Mordacci. Nei giorni scorsi, infatti, l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna ha effettuato un sopralluogo nell’area verde, insieme ai tecnici del Comune e dell’impresa esecutrice.



“Il sopralluogo al Parco Testoni ci ha permesso di prendere atto dello stato di avanzamento dei lavori, ormai a buon punto – ha affermato De Vanna -. Sono stati installati nuovi giochi bimbi e si è provveduto alla messa a dimora di nuove essenze arboree, tra queste gli alberelli che daranno vita al piccolo boschetto all’interno del parco stesso. A questo si aggiungono gli spazi calisthenics, il rinnovato campo da basket e molti altri elementi di attrattività per i giovani ed i meno giovani del quartiere che potranno tornare a vivere questo parco rendendolo uno spazio vivo non solo da un punto di vista ambientale ma anche sociale e culturale. Siamo molto soddisfatti: a settembre il parco tornerà al quartiere ed alla città. Un spazio rinnovato, accessibile, inclusivo, accogliente e sicuro a beneficio della comunità”.



Sono stati investiti 670 mila euro per interventi di rifunzionalizzazione e valorizzazione dell’area verde, a sostegno dell’attrattività del quartiere Crocetta, nell’ambito del progetto “Parma la Città Verde” che si propone di riqualificare la rete di parchi, viali e piazze cittadine, rafforzando l’identità verde della città. Il Parco Testoni rappresenta un’importante area verde del quartiere Crocetta.

Grazie alla riqualificazione i residenti e le residenti avranno a disposizione uno spazio rigenerato, pensato per favorire l’attività sportiva, il divertimento di bambine e bambini, la socializzazione e per promuovere l’attrattività e la vivibilità del quartiere.



La riqualificazione del Parco Testoni ha comportato la revisione dei percorsi esistenti e la creazione di nuovi camminamenti realizzati con pavimentazione drenante; il potenziamento dell’illuminazione, per garantire maggiore sicurezza e visibilità lungo i percorsi; la realizzazione di nuove aree di sosta e socializzazione, anche intergenerazionale. La realizzazione di zone dedicate ad attività fisiche e ludiche, grazie all’installazione di attrezzature calisthenics e aree gioco inclusive per bambini e bambine, per la fascia d’età 2-5 anni e 5-12 anni.

Sono stati realizzati una seconda area cani e un piccolo “bosco a forma di cerchio”, accessibile tramite il percorso di nuova realizzazione. Per questo sono stati demoliti i vecchi spogliatoi e rimossi i vecchi giochi bimbi e si è provveduto al restauro del campo da basket con il rifacimento della pavimentazione.