Protagonista il Jazz, venerdì 13 giugno, a Villa Mario Lanfranchi per Aperitivi di Piaceri d’Arte

E ora di jazz a Villa Lanfranchi di Santa Maria del Piano (Lesignano de’ Bagni), per Aperitivi di Piaceri d’Arte.

Venerdì 13 giugno alle 19, il bell’intreccio d’assaggi di formaggi e vini della Strada dei Sapori, e divertita, colta, teatralità in musica – occuperà la scena all’aperto, nello spiazzo lasciato libero dall’elegante giardino all’italiana, il quartetto composto da Marco Brioschi (tromba), Paolo Mozzoni (batteria), Andrea Dondi (piano elettrico) e Max Turone (contrabbasso) che, con “Omaggio a Thelonious Monk”, suonerà brani che vogliono ricordare il geniale pianista e compositore statunitense. Molto swing e creatività. Tra i brani In walked Bud, Bright Mississipi, Blu Monk…

Anche per questo venerdì in jazz a Villa Lanfranchi, via Martiri della Libertà 72, Santa Maria del Piano, l’ingresso è a offerta con prenotazione obbligatoria al 351 4334469 o info@fondazionemariolanfranchi.it.