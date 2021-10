Protesta lavoratori Iren, gruppo consiliare Pd: “L’amministrazione comunale prenda visione dei problemi messi in evidenza”

Il gruppo consiliare del Partito democratico di Parma, avendo ascoltato la protesta dei lavoratori Iren incontrati sotto i portici del grano in data odierna, cui esprime la propria vicinanza, manifesta a sua volta la preoccupazione per le tematiche sollevate nella protesta chiedendo un tempestivo riscontro alla amministrazione comunale ed in particolare al Sindaco sui problemi indicati. Iren è una azienda a partecipazione pubblica che fornisce servizi essenziali per la collettività e pertanto rilevantissimi per i cittadini di Parma che peraltro pagano bollette e imposta sui rifiuti: temi di cui l’amministrazione deve occuparsi nell’interesse generale, mentre è inaccettabile il disinteresse del Comune denunciato stamane dai sindacati, dopo un mese di agitazione.

Va rilevato che l’azienda produce utili milionari non tutti distribuiti, e per tale motivo la pratica degli appalti al massimo ribasso pare doppiamente discutibile anche perché implica condizioni economiche che inevitabilmente si riverberano sulle imprese dell’indotto, ponendole in condizioni di difficoltà, e sul servizio alla cittadinanza che paga la Tari. Non ci sembra accettabile che una azienda così importante non abbia un adeguato contraltare nel Comune indipendentemente dalla ridotta partecipazione azionaria in capo al Municipio dovuta peraltro alle discutibili vendite azionarie degli anni passati. E’ quindi necessario che si istruisca una fase di dialogo e confronto diretto tra Comune e lavoratori dell’azienda al fine di affrontare consapevolmente le criticità e ripristinare un dialogo positivo per servizi essenziali e lavoratori di aziende che tali servizi erogano.

Lorenzo Lavagetto, Daria Jacopozzi –



Gruppo Pd in Consiglio Comunale a Parma