“Prove It”: torna a Bedonia il progetto che invita a scoprire l’Appennino Tosco-Emiliano

Dopo il successo dello scorso anno, il progetto innovativo “Prove It” è pronto a ripartire, offrendo un’opportunità unica per vivere le bellezze paesaggistiche e culturali dell’Appennino Tosco-Emiliano. Realizzato anche grazie ai fondi ottenuti dal Comune di Bedonia attraverso un bando nazionale, il progetto permette a curiosi e amanti della natura di godere di una notte gratuita presso l’Hotel Sant’Anna e, contestualmente, scoprire le nuove avventure e i percorsi che rendono Bedonia una meta

suggestiva e ospitale.

“Dopo che il primo anno si è rivelato un vero e proprio successo, abbiamo deciso di ripetere il progetto, pronti ad accogliere le persone che vorranno venire a visitare il nostro territorio. Un mosaico di esperienze autentiche, dove tradizione e innovazione si incontrano per offrire a chi ci visita un patrimonio naturale e culturale ineguagliabile. Qui ogni angolo racconta una storia, e ogni esperienza lascia un ricordo indelebile.” commenta Letizia Benaglia, assessore del Comune.

La seconda edizione del progetto è animata dallo stesso spirito che ha guidato il successo dell’anno passato: un’offerta concreta di servizi di qualità grazie alla partecipazione attiva dei commercianti del Comune di Bedonia. Quest’anno, l’iniziativa si arricchisce con “Più Vivi Bedonia”, un contest innovativo che premia chi sceglie di vivere pienamente il territorio.

I partecipanti a “Prove It” potranno accumulare possibilità di vincita attraverso i loro acquisti nelle attività locali: ogni 50 euro spesi cumulativi presso qualsiasi esercizio commerciale di Bedonia, dal bar al ristorante, dal supermercato alle botteghe artigiane, daranno diritto a un “biglietto” per l’estrazione finale. Il premio? Un weekend gratuito di due notti, da utilizzare entro fine 2026. Un’iniziativa che vuole incentivare la scoperta del territorio e sostenere l’economia locale, trasformando ogni acquisto in un’opportunità di tornare a vivere l’esperienza bedoniese. Trovate tutte le informazioni sul sito di Prove-it.it.

L’ideatore Andrea Costella, insieme a Federica Curà, dichiara: “Bedonia si è confermata una perla incastonata nel cuore dell’Appennino. L’edizione passata di ‘Prove It’ ha dimostrato in modo eloquente come la nostra Bedonia sia la risposta per chi cerca un’oasi dal frastuono cittadino. Lo scorso anno, chi ha scelto di ‘fuggire’ dalla frenesia ha trovato qui non solo la conferma della bellezza incontaminata del nostro territorio, ma anche la piena validità della visione di ‘Prove It’. Molti hanno scoperto una realtà mai esplorata prima, rimanendone affascinati e partendo con la chiara intenzione di tornare, segno tangibile di un’esperienza che ha lasciato il segno.”

Questa esperienza unica non è solo un invito al viaggio, ma anche un’opportunità per i turisti di ritrovare un senso di appartenenza.

Venite a provare la montagna… potreste scoprire che è già casa vostra.