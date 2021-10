Provincia: Giuseppe Delsante è il nuovo Vice Presidente

Con decreto presidenziale del 30 settembre scorso, il Consigliere provinciale Giuseppe Delsante, Sindaco di Corniglio, è stato nominato Vice Presidente della Provincia di Parma, a partire da oggi, 4 ottobre 2021.



La misura si è resa necessarie perché sia il Presidente Diego Rossi sia il Vice presidente Alessandro Garbasi sono decaduti in quanto cessati dalla carica rispettivamente di Sindaco di Borgo Val di Taro e di Neviano degli Arduini.



Delsante farà pertanto le veci del Presidente, ottemperando “a tutti gli adempimenti delle elezioni provinciali del Presidente e del Consiglio Provinciale, che saranno fissate entro sessanta giorni dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che parteciperanno al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021”; a lui spetterà inoltre di adottare gli atti urgenti e improrogabili in periodo pre-elettorale.



Il Vice presidente Delsante continuerà a sovraintendere alle materie “Infrastrutture, Coordinamento politiche per la montagna” e alla “cabina di regia” relativa alla programmazione degli interventi destinati al settore viabilità.

In caso di impedimento, sarà sostituito dal Consigliere anziano, che sia anche Sindaco.



Giuseppe Delsante, che è capogruppo del Gruppo consiliare Provincia Democratica Riformista, è nato a Corniglio (PR) il 26/01/1962, dove risiede, ha il diploma di scuola media superiore ed esercita la professione di imprenditore commerciale.