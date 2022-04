Provincia, infrastrutture: sono 4 i progetti segnalati dal presidente Massari come prioritari

Sono quattro le opere strategiche prioritarie e irrinunciabili per la mobilità nel nostro territorio, non ancora finanziate: Via Emilia Bis, TiBre autostradale, Pedemontana e Cispadana. Sono queste che abbiamo segnalato come prioritarie al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile subito dopo il nostro insediamento, che si vanno ad aggiungere a quelle già programmate e finanziate: Aeroporto, 4^ corsia dell’A1, Pontremolese ferroviaria” Lo afferma il Presidente della Provincia di Parma Andrea Massari, intervenendo in modo molto concreto in un dibattito particolarmente acceso in questi giorni.

I 4 PROGETTI SEGNALATI

1. Realizzazione del nuovo asse viario alternativo alla S.S. n. 9 via Emilia. (Via EMILIA BIS).

La tratta di via Emilia compresa tra le Provincie di Piacenza e di Reggio Emilia attraversa tutta la Provincia di Parma ha una lunghezza di 28 Km cui 12 Km in variante con opere stradali già realizzate (tangenziale nord di Parma, tangenziale di Fidenza, nuovo ponte sul fiume Taro). Nel 2006, Il Comune di Parma, la Provincia di Parma ed ANAS hanno sottoscritto un accordo in cui l’ANAS si impegnava a completare la progettazione e la realizzazione dell’opera sulla base dei progetti preliminari già sviluppati da Provincia e Comune di Parma. L’importo previsto per la realizzazione dell’opera era di 161 milioni di Euro. Le progettazioni preliminari già completate contengono uno studio di inserimento ambientale molto avanzato.



2. Completamento del collegamento autostradale La Spezia – Parma – Nogarole Rocca (A15). Si tratta del completamento del collegamento tra l’Autostrada A1 (in Provincia di Parma) e l’Autostrada del Brennero A22.

Attualmente è in corso di ultimazione la prima tratta che prolunga l’asse autostradale A15 (Parma -La Spezia) dall’innesto con l’A1 verso la A22. Questi lavori, che hanno visto un impegno finanziario di circa 500 milioni di Euro (iniziati nel 2016 ed in fase di ultimazione), portano l’Autostrada fino al casello di Sissa Trecasali (casello “Terre Verdiane”). Il secondo lotto, che prevede anche il nuovo ponte sul fiume Po, completerebbe l’Autostrada A15 fino all’Autostrada del Brennero (A22) collegando di fatto la Liguria, l’Emilia, la Lombardia al Brennero. Il progetto di questa infrastruttura è stato programmato fin dagli anni sessanta.

3. Completamento dell’asse viario Pedemontana – 120.000.000,00 €

Il progetto prevede il completamento dell’asse viario di interesse regionale “Pedemontana” lungo circa 40 km di cui 12 km già realizzati per tratte. L’asse viario attraversa tutta la Provincia di Parma a sud della via Emilia e si collega con i tracciati delle Province confinanti ed è inserito nella Programmazione Regionale. Sono stati già realizzati alcuni tratti tra cui il ponte sul fiume Taro e la tangenziale di Felino.

Comuni interessati: Traversetolo – Montechiarugolo – Parma – Sala Baganza – Felino – Langhirano – Collecchio – Medesano – Noceto – Fidenza

4. Completamento dell’asse viario Cispadana – tratto tra la SP72 e il futuro casello della TiBre- 60 milioni di euro

Il progetto prevede il completamento dell’asse viario di interesse regionale “Cispadana” dalla SP72 fino al casello in costruzione dell’autostrada TiBre ad ovest. Ad est della SP72 è già stata realizzato il tratto SP72-SP60 ed è finanziato il ponte sul torrente Enza all’interno del progetto dell’Autostrada Regionale Cispadana. La realizzazione di questo tratto, lungo circa 10 km con il ponte sul torrente Parma, permette il collegamento della Tibre autostradale con la Cispadana già realizzata in Provincia di Reggio Emilia, con la A22 e con la futura Autostrada Cispadana Regionale fino a Ferrara sud (A13). Esiste un progetto dell’intervento di livello “ex preliminare” approfondito. La viabilità verso la Provincia di Piacenza è già esistente.

Comuni interessati: Sorbolo Mezzani – Torrile – Colorno – Sissa Trecasali – Rocabianca – Polesine Zibello.