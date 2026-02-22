Psi Parma: “Brava Federica Ubaldi a evidenziare le criticità del Parco di Marano che vengono da lontano”

La Segreteria Provinciale del Psi, apprendendo di una recente nota di Civiltà Parmigiana nella quale la brava Federica Ubaldi evidenzia diverse criticità del Parco di Marano e delle strutture che furono realizzate con i fondi di una donazione privata, incoraggiano la Consigliera Comunale a spronare costantemente l’amministrazione per il ripristino dell’area.
L’intero complesso, Della Casa nel bosco e della piscina per disabili deve essere salvaguardato recuperandone l’alto valore sociale.
Cristiano Manuele, da diversi anni segue le vicende di questo Parco del Comune di Parma, verificando di persona lo stato di abbandono prima e della trasformazione “particolare” successiva.
Abbandono dovuto alla mancanza di fondi dopo le vicende giudiziarie della giunta Vignali, trasformato durante le amministrazioni successive. Ci preme in particolar modo la situazione della piscina per disabili, funzionante, aperta e molto utilizzata dai nostri ragazzi disabili nel periodo estivo, recintata, trasformata per l’accesso anche ai non disabili ma chiusa e recintata negli ultimi anni, rendendo impossibile ai cittadini capire lo stato di manutenzione.
La Segreteria Provinciale del Psi auspica il pieno recupero di queste opere spronando l’amministrazione al controllo dello stato di fatto e degli accordi con i gestori degli impianti.
segreteria provinciale PSI Parma